能量飲滲透校園！孩子說「同學都在喝」 恐傷心血管健康！

能量飲料已悄然滲透台灣校園，甚至有學生為求「上課更有精神」而開始飲用，引發健康隱憂。時代力量黨主席王婉諭表示，當她得知自家孩子透露「班上都有人在喝」時，感到震驚且憂心。專家警告，這類高咖啡因飲品對發育中兒少可能造成心血管與神經系統危害，呼籲政府加強管制。

能量飲料已悄然滲透台灣校園，甚至有學生為求「上課更有精神」而開始飲用，引發健康隱憂。 （示意圖／Pixabay）

醫師提醒，一罐能量飲料中的咖啡因含量已超過青少年每日建議上限，可能導致心悸、焦躁與失眠等症狀。兒童內分泌暨減重專科醫師王律婷指出，長期飲用更可能影響代謝功能，形成「越累越喝、越喝越累」的惡性循環，對健康造成長期傷害。

廣告 廣告

王婉諭指出，她近期收到教師來信反映能量飲在校園日益普及的現象，促使她回家詢問孩子情況。結果發現同學間確實有人購買如紅牛、魔爪等提神飲料，理由竟是為了「上課比較有精神」。更令人憂心的是，經向周遭家長詢問後發現，這種情況相當普遍，甚至連國小校園也未能倖免。

「這些能量飲本質上是為成人設計的，」王婉諭強調，這類飲品含有大量咖啡因、糖分及牛磺酸等成分，對仍在發育階段的兒童與青少年可能帶來心跳紊亂、睡眠障礙與神經系統負擔。她引用美國兒科醫學會的報告指出，兒少「根本不該喝」提神飲料，反映出專業醫學界的一致立場。

國際上對能量飲的管制已相當嚴格。英國已禁止十六歲以下青少年購買能量飲，韓國則多年前就禁止在校園販售。 （示意圖／Pixabay）

國際上對能量飲的管制已相當嚴格。英國已禁止十六歲以下青少年購買能量飲，韓國則多年前就禁止在校園販售，歐洲多國更規定高咖啡因飲品必須標明「不建議兒童飲用」的警語。相較之下，台灣的規範明顯落後，王婉諭指出，目前高中校園僅禁止販售碳酸飲料，因此「無氣泡」的能量飲仍能在校內合法販售，且包裝上只需標示咖啡因含量，無需加註警語。

除了呼籲政府檢討現行規範，王婉諭也提出更深層的思考：「孩子為什麼需要提神？」她觀察到許多學生為了應付比賽、補習、考試等壓力，長期處於睡眠不足的狀態。「孩子真正需要的，不是能量飲，而是能好好休息、健康長大的環境。」她呼籲政府與家長應共同正視這個問題，避免健康危機持續蔓延。

延伸閱讀

住酒店4個月欠費拒搬 陸男理直氣壯：經濟糾紛請告我

卓榮泰拒執行財劃法！謝欣霓：他該腦袋清楚如所羅門王智慧判斷

燒肉粽翻版！台中29歲男墜樓亡 37歲粉領騎士「被砸傷」嚇破膽