「能量飲」成隱形殺手！醫：腰圍超標恐增心血管疾病風險

能量飲可能導致「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖」，意思是BMI正常，但腹圍早已超標。姜冠宇醫師強調，能量飲越喝肚子就越大，這群人罹患代謝症候群、糖尿病、心血管疾病的風險，跟一般看得出來胖的人差不多。

姜冠宇醫師強調，能量飲越喝肚子就越大。

臺北市立聯合醫院中興院區一般內科醫師姜冠宇表示，Frontiers期刊、MDPI期刊及PLOS期刊都有刊登過研究顯示，正常體重肥胖者的疾病風險相當高。多個隊列研究以影像實際測量內臟脂肪後發現，含糖飲料喝越多，內臟脂肪和腰圍就越高，而這個關係常常獨立於BMI。

姜冠宇引用泰國研究指出，年輕女性習慣喝含糖飲料與攝取高度加工食品的族群，出現正常體重肥胖的比例明顯較高。歐洲與其他地區的資料也顯示，正常體重肥胖者的飲食型態往往是含糖飲料、零食、外食多，纖維與蛋白質攝取不足。

年輕女性習慣喝含糖飲料與攝取高度加工食品的族群，出現正常體重肥胖的比例明顯較高。

姜冠宇解釋，喝能量飲後體重變化不大但腹圍明顯增加，在機制上說得通。首先，液體糖分會讓肝臟優先處理，導致內臟脂肪優先堆積。含糖飲料中的糖，尤其是果糖成分，會大量進入肝臟促進新生脂肪合成，這些脂肪更容易堆在肝臟與腹腔周圍形成內臟脂肪，而不是均勻分布到四肢。

其次，液體熱量不會有飽足感補償。姜冠宇說明，喝200至300大卡的含糖飲料，大腦與胃的飽足感機制常常沒算進去，多喝的熱量沒有在當餐吃少一點來抵銷，多餘熱量就慢慢變成脂肪。

高咖啡因可能影響睡眠品質、增加交感神經活性與皮質醇，慢性壓力與睡眠不足本身就跟腹部脂肪堆積有關。

第三，睡眠與壓力的間接影響與能量飲特別有關。姜冠宇指出，高咖啡因可能影響睡眠品質、增加交感神經活性與皮質醇，慢性壓力與睡眠不足本身就跟腹部脂肪堆積有關。對壓力大、睡不好、活動量不足的亞健康族群，等於在既有的脆弱上再加一把火。

姜冠宇提到，雖然直接針對能量飲導致BMI正常但腹圍肥胖的研究還不多，但能量飲等於高糖飲料加高咖啡因，含糖飲料與腹部肥胖、內臟脂肪、代謝症候群與正常體重肥胖的關聯已經有非常穩定的證據。他強調，能量飲越喝肚子就越大，「能量飲未必給你一對翅膀，但是一定有一圈肚子。」

