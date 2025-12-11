「能量高風險期」恐延續到明年 命理師：台灣也可能受影響





日本青森縣外海於12月8日深夜發生規模7.6地震，引發區域海嘯警報。對此，吠陀占星老師李靜唯表示，這並非偶然，而是落在火星穿越天蠍與射手交界的「甘達（Gandanta）」區域，是吠陀占星中被視為高度敏感的能量節點，可能放大地殼與人類社會的波動。她還預告，這波能量高風險期」恐延續至2026年。

李靜唯9日在粉專上指出，本次地震只是「第一波能量警示」的開端。她表示，12月8日至12月22日之間，行星推進落入Mula星宿，主星計都（Ketu）象徵「切除舊物、能量反撲、業力翻攪」，被視為啟動舊能量清理的階段。

廣告 廣告

她表示，接下來「3時間點」是真正的關鍵

• 12月12日：太陽進入甘達（Gandanta）

• 12月16日：太陽與火星同宮共振

• 12月22日：冬至罕見與與天赦日罕見重疊（下次遇到要再等80年）

在此期間，「雙計都」能量達到全年高峰，依吠陀占星觀點，屬於地球能量最容易出現劇烈轉折的窗口。

李靜唯表示，全球在12月22日前需特別注意以下風險，包括：地震、火山活動與海嘯事件（日本、中國、東南亞、環太平洋地區風險較高；台灣也可能受到一定程度影響；海象異常及突發災害；病毒或傳染性疾病擴散；全球金融市場短線劇烈震盪。

她強調，日本只是第一個示警，地殼的能量，正在海底深處暗潮洶湧，「還沒完全落地。」計都（Ketu）不是來破壞，而是來清場，甘達（Gandanta）不是來毀滅，而是在提醒世界，總得把某些業力做個了結。

她強調目前正進入 2026前最後一段「能量整理週期」，而越接近冬至，地球累積能量越容易被釋放。「這段能量同時也在提醒我們：世界正在重新調整軌道，而每一次震動，其實，都是要我們更清醒地活著。」

李靜唯建議，大家不必過於擔心，「以不變應萬變，2026還是有人可以過得很好。」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



新／日本地理資訊管理局：青森地震可能導致「地殼東移」約9公分

日本青森強震！ 台旅客「搶先護電視」 日網大讚：太勇敢

日本青森7.6強震！ 專家示警：一週內恐有規模8以上強震