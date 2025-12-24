能開車撞張文？律點「1關鍵」解答…網：台灣法律讓人卻步

社會中心／張予柔報導



台北市19日下午約5點左右發生嚴重隨機攻擊事件，一名27歲、因涉犯《妨害兵役治罪條例》遭通緝的男子張文，在台北車站及中山站一帶無差別攻擊民眾，造成4人死亡（含凶嫌）及11人受傷。隨著事件持續延燒，不少民眾提出假設問題「如果當下有人開車撞死張文，法律上會怎麼判？」對此，時常針對社會重大案件解析法律責任的查克律師，在社群平台發文說明。





關於張文砍人案，許多人提出疑問「可不可以開車撞他？」，對此律師出面解釋了。（圖／翻攝自當過警察的查克律師臉書）

當過警察的查克律師在臉書發文，回應許多粉絲在詢問的「可不可以開車撞他？」。他直言，外界普遍將焦點放在「緊急避難」其實並不精確，真正該討論的關鍵，其實是「正當防衛」。張文案中，嫌犯是持刀對他人進行攻擊，屬於「現在不法侵害」，法律評價的核心自然回到正當防衛。他直言，若有人在當下駕車衝撞嫌犯，法律上可能面臨的罪名大致只有兩種結果：不是殺人罪，就是傷害罪（含重傷），而能否主張正當防衛，才是左右責任輕重的關鍵。

查克律師以「上帝視角」假設，若能確定嫌犯即將動手、甚至已準備行凶，理論上確實符合「現在不法侵害」的要件。（圖／ETtoday提供）

進一步分析正當防衛的成立要件，查克律師以「上帝視角」假設，若能確定嫌犯即將動手、甚至已準備行凶，理論上確實符合「現在不法侵害」的要件，在「適當性」上，開車撞人也可能有效阻止對方繼續持刀攻擊。然而，真正棘手的問題落在「必要性」。他解釋，司法審查正當防衛時，會回頭檢視行為人是否採取「最溫和、不得已的手段」，而非只看結果是否成功制止犯罪。也正因如此，開車撞人是否屬於「最必要的選擇」，在法庭上充滿爭議。

查克律師指出，正當防衛是事後交由法官以「慢動作」檢視必要性，一撞下去，賭的不是勇敢，而是判決是否站在你這邊。（圖／翻攝畫面）

查克律師形容，司法就像坐在法庭裡，用慢動作回放當事人的人生每一秒，會不會開車「嚇他」比較溫和？會不會拿槍「嚇他」比較溫和？他強調，以上並不是他個人的價值觀，只是在陳述，法律上的判斷標準。更現實的是，若駕車衝撞時波及無辜路人，責任又該由誰承擔？他坦言，這些風險都必須由出手的人自行承受，一旦被認定手段並非必要，就可能構成防衛過當，即便依法有機會減刑或免刑，法律上仍屬「有罪」。他最後也不諱言，若是站在情感立場，他自己或許也會選擇撞上去，但法律從來不是用情緒裁決。他直指，真正讓人猶豫的不是勇不勇敢，而是「你賭的是法官會不會站在你那邊」。貼文曝光後，網友紛紛留言「台灣法律讓人卻步」、「精闢的分析」、「以臺灣當前的司法，讓百姓的感覺是和加害人站一起」。





