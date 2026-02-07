能領就別錯過！ 報名後每月領8000

財經中心／廖珪如報導

勞動部推新計劃，符合資格的參訓青年，除可獲得最高 10 萬元訓練費補助外，訓練期間每月另可請領 8,000 元學習獎勵金，有效減輕經濟壓力，讓青年專心精進技能、為就業做好準備。此外，為鼓勵青年儘速投入職場，結訓後 90 日內成功就業者，尚可向北分署申請領回 1 萬元自付額。「產業新尖兵計畫」除著重專業技術培訓外，也強調與產業實際需求接軌。（圖／記者王文承攝影）

因應國際情勢變動、產業轉型、淨零碳排及數位科技發展等趨勢，為協助青年掌握關鍵技能、提升職場競爭力，勞動部勞動力發展署北分署持續推動「產業新尖兵計畫」，鎖定具發展潛力產業，結合實務導向訓練與就業媒合資源，結訓就業率達 8 成 5 以上。115 年上半年規劃開辦 57 個班次，提供 1,872 個訓練名額，協助青年累積專業實力，順利對接重點產業職場。北分署指出，「產業新尖兵計畫」以 15 至 29 歲失業或待業青年為主要對象，攜手商研院、資策會、電機電子工業同業公會及大專校院等專業訓練機構，依據產業用人需求，規劃人工智慧、資訊科技、數位行銷、物聯網等熱門領域課程。課程設計強調實作與應用，協助青年在短時間內培養企業所需的即戰力技能，縮短學用落差。

學習補助與獎勵金機制：最高 10 萬訓費補助與每月 8,000 元獎勵

為降低青年學習門檻、鼓勵安心投入訓練，北分署表示，符合資格的參訓青年，除可獲得最高 10 萬元訓練費補助外，訓練期間每月另可請領 8,000 元學習獎勵金，有效減輕經濟壓力，讓青年專心精進技能、為就業做好準備。此外，為鼓勵青年儘速投入職場，結訓後 90 日內成功就業者，尚可向北分署申請領回 1 萬元自付額。「產業新尖兵計畫」除著重專業技術培訓外，也強調與產業實際需求接軌。除規劃理論與實務並重的課程內容外，亦同步結合就業服務資源，包括履歷健檢、面試輔導及企業媒合等協助，於結訓前邀請用人企業辦理現場就業媒合活動，提供強化學訓用一貫機制，不僅提升結訓後就業銜接成效，也為產業注入新血。

115 年度專班開放報名：涵蓋 Java 雲端開發與智慧應用工程師

北分署表示，115 年度「產業新尖兵計畫」訓練課程包括「Java 雲端應用開發工程師實戰」、「冷凍空調節能技術」、「互動式前端網頁設計與開發」及「智慧應用微軟 C# 工程師」等專班，目前均已開放報名。北分署提醒有意參訓的青年，請先至「台灣就業通」網站註冊會員，完成「我喜歡做的事」職涯興趣測驗，釐清個人參訓方向後，即可前往「產業新尖兵計畫」專區報名。透過此計畫，政府期望能系統性解決青年失業問題，同時填補資通訊、智慧機械與綠能產業的人才缺口。

