能高安東軍山縱走 山友摔倒腳骨折! 黑鷹直升機馳援

位在南投縣仁愛鄉，能高安東軍山，有山友在能高主峰附近摔倒，造成右腳踝疑似骨折，13日由空勤黑鷹直升機完成吊掛救援。另外，一支4人登山隊，攀爬台中市和平區，"谷關七雄"之一的東卯山，下山時抄捷徑，1名69歲女山友，不小心滑落30米邊坡受傷！

能高安東軍山縱走「山友摔倒腳骨折」 黑鷹直升機吊掛救援

中部山林不平靜。

當直升機到達救援地點，腳骨折的傷者坐在地上，上半身由人扶著，黑鷹直升機採用"吊掛救援"，連人帶吊籃緩緩降下去！72歲譚姓男子，參加9人登山隊，攀能南投縣仁愛鄉，高安東軍山，男子12日在能高主峰附近摔倒，造成右腳踝疑似骨折，無法行走，因而報案獲救！空勤黑鷹直升機，順利將傷者送到清泉崗機場，轉由救護車後送就醫！

能高安東軍山縱走「山友摔倒腳骨折」 黑鷹直升機吊掛救援

中部山林不平靜。69歲女性，也是腳踝疑似骨折，搜救人員用人力背負，還有獨輪車運送！台中市消防局，11日下午獲報，說在和平區，"谷關七雄"之一，東卯山，2男2女的一支登山隊，疑似抄捷徑，卻走到峭壁處，一名女山友還滑落邊坡，幸好及時獲得協助！





