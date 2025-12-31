能高越嶺國家步道西段元旦起重新開放 登山口改為雲天宮線

高越嶺國家步道西段元旦起重新開放，登山口改為雲天宮線。(林保署南投分署提供)

能高越嶺國家步道西段自一一二年四月後歷經多次颱風、豪雨及地震災損而封閉，經林業保育署南投分署積極整修，將於一一五年一月一日起重新開放，登山口改為雲天宮服務站。位於步道終點端的天池山莊已開放住宿及營位登記，惟暫時無提供餐飲及裝備租借服務，請山友自備糧食及裝備，並隨時注意山區天候狀況。

林業保育署南投分署表示，能高越嶺國家步道西段接續受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮大地震嚴重災害，沿線步道設施損壞嚴重，步道多處邊坡崩塌，地基不穩定並有持續落石情形，經多次搶通後仍崩塌不斷，路基因張力裂縫而中斷，故自一一二年四月起即封閉0-3K。基於安全考量，南投分署逐步規劃整建，改以地質條件相對穩定之「雲天宮線」作為步道主要進出動線，新登山口與原步道約3K處相銜接，而整建後的雲天宮線與屯原登山口原路線之里程數相近，惟爬坡高差有三百五十公尺，行走時間需多一點五至二小時。

因應登山路線調整，原屯原服務站亦同步移設至雲天宮登山口服務站，請所有入山民眾先至登山口服務站完成報到作業，以利入山服務與安全宣導訊息告知。另請山友將車輛停放於本分署設置之停車場。因該路段常有大型貨物車及工程車進出，為維護交通秩序及行車安全，請配合相關停車規範，避免交通阻塞及車輛損傷。

目前能高越嶺國家步道上的天池山莊仍維持開放狀況，惟因管理人力及物資運補條件尚未允許，僅提供基本住宿及營位申請，暫無餐飲及裝備租借服務，請山友自備。而非上班時間入住天池山莊者，請事先備妥住宿名單，並至天池山莊管理室辦理報到；若為單日往返，或未住宿天池山莊及營地之民眾，請填寫「能高越嶺國家步道入山登記表」，並投入指定登記箱內，以利後續緊急應變需求。

南投分署再次提醒，因雲天宮新登山路線對體能要求較高，請登山民眾審慎評估自身體力與耐力，事前擬定完整登山計畫並設置留守人。如需專業山域嚮導陪同，請慎選合法業者並全程配合指示。行經易落石路段時，務必停看聽，確認安全後迅速通過，避免停留，並保持隊伍間適當距離；夜間通行亦請審慎評估風險。另因近期南投縣仁愛鄉山區陸續有台灣黑熊目擊紀錄，請山友務必妥善收納食物，落實無痕山林原則，可視需要配戴熊鈴，並隨時提高警覺，以維護自身安全。

有關天池山莊未來餐飲及裝備租借服務相關資訊，將隨時公告於天池山莊訂房網站及FB社團「天池山莊大小事」，敬請民眾持續關注。