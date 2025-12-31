能高越嶺國家步道西段 今起開放

能高越嶺國家步道西段自一一二年四月後歷經多次颱風、豪雨及地震災損而封閉，經林業保育署南投分署積極整修，今起重新開放，登山口改為雲天宮服務站。位於步道終點端的天池山莊已開放住宿及營位登記，惟暫時無提供餐飲及裝備租借服務，請山友自備糧食及裝備，並隨時注意山區天候狀況。

林業保育署南投分署表示，能高越嶺國家步道西段接續受杜蘇瑞、卡努、凱米颱風及0403花蓮大地震嚴重災害，沿線步道設施損壞嚴重，步道多處邊坡崩塌，地基不穩定並有持續落石情形，經多次搶通後仍崩塌不斷，路基因張力裂縫而中斷，故自一一二年四月起即封閉0-3K。基於安全考量，南投分署逐步規劃整建，改以地質條件相對穩定之「雲天宮線」作為步道主要進出動線，新登山口與原步道約3K處相銜接，而整建後的雲天宮線與屯原登山口原路線之里程數相近。