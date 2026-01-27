脂肪分子藏著熄火密碼 科學家找到慢性發炎調控新線索





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】42歲的陳先生長期受類風濕性關節炎所苦，每次發作時雙手腫脹疼痛，連開水龍頭都使不上力。他常疑惑「為什麼我的身體一直在發炎？」這個困擾著全球數億慢性病患者的問題，最近在發炎反應調控機制上出現新的研究進展。倫敦大學學院研究團隊在2026年《自然通訊（Nature Communications）》期刊發表的最新研究顯示，人體內存在著一種天然的「熄火開關」，關鍵竟然就藏在脂肪分子裡。



精準調控身體發炎反應 研究：脂肪扮演免疫系統剎車



倫敦大學學院醫學院吉爾羅伊教授（Derek W. Gilroy）帶領的研究團隊發現，人體內有一種名為「環氧氧脂（epoxy-oxylipins）」的小型脂肪分子，在免疫調控中具有負向調節作用，可視為免疫系統的天然煞車。

這些分子可在發炎過程中調節循環中的特定免疫細胞「中間型單核球（circulating intermediate monocytes）」的異常擴增；而這種細胞被認為與慢性發炎狀態下的免疫失衡及組織損傷進展相關的重要免疫細胞族群之一。研究人員在志願者前臂注射微量紫外線殺死（UV-killed）之大腸桿菌（E. coli）引發暫時性發炎後，給予一種能保護環氧氧脂不被分解的藥物。



研究結果發現，無論是在發炎前或發炎後給藥，只要體內這種脂肪分子濃度提升，受試者的疼痛緩解時間明顯縮短（accelerated pain resolution），血液中與發炎反應相關的免疫細胞數量亦顯著下降。研究中使用的藥物已有人體安全性資料，但是否能用於慢性發炎疾病治療仍需後續臨床試驗確認。



慢性發炎長期失控恐致器官逐步受損 成健康隱形殺手



國泰醫院醫學研究部全以祖主任指出，身體發炎原本是身體的防禦機制，當組織受傷或遭受病菌入侵時，免疫系統會派出白血球前往患部對抗外敵，引發紅腫熱痛的急性發炎反應。這種急性發炎通常在幾天內就會消退，但如果發炎反應無法正常關閉，就會演變成慢性發炎。慢性發炎是一種緩慢、長期且反覆發生的發炎反應，原本用來攻擊外來物質的免疫細胞可能開始攻擊正常組織，導致器官逐步受損。



全以祖主任提醒，當身體長期處於這種狀態，容易出現關節痛、肌肉痛、慢性疲勞、反覆感染、腸胃不適等症狀，與糖尿病、心血管疾病等代謝相關疾病風險增加有關，亦常見於自體免疫疾病（如類風濕性關節炎）之疾病活動，並與部分癌症風險或進展相關。



而造成慢性發炎的原因很多，包括感染未完全清除、自體免疫疾病、長期暴露於空氣污染等環境刺激，以及不良的飲食習慣如攝取過多油炸食物、加工食品和含糖飲料等，都會在體內累積容易刺激發炎的物質。維持均衡飲食、規律作息與適當身體活動，仍是目前降低慢性發炎風險、維持整體健康狀態的重要基礎。



# 首圖來源／Freepik



