脂肪肝不只是肝臟的問題！這些日常習慣決定你的肝臟能否「瘦」回來

脂肪肝已被重新定義為全身代謝失衡的表現，而非單純肝病；唯有及早發現並透過生活調整與必要的醫療介入，才能阻止病程惡化、甚至逆轉肝臟健康。

作者/KingNet國家網路醫藥 編輯部





根據最新研究，台灣每三位成年人中，就有一人罹患脂肪肝，而且大多數人在毫無症狀下，疾病正悄悄進展，直到演變為肝硬化或心血管疾病，才被發現。





近年來，醫學界正式將「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」重新命名為代謝功能障礙相關脂肪性肝病（MASLD），以更清楚揭示這不僅是一種肝臟疾病，更是全身代謝失衡的表現。

原來脂肪肝不是吃太油！最新醫學觀點一次看

「脂肪肝」這個詞語，長期以來容易讓人誤以為只是單純吃得太油或喝酒太多。但「代謝功能障礙相關脂肪性肝病」這個新名稱，點出了脂肪肝的關鍵成因──代謝異常。

廣告 廣告





代謝功能障礙相關脂肪性肝病的定義包括：

肝臟出現脂肪堆積（肝臟脂肪超過5%）

合併至少一項代謝異常：如腹部肥胖、糖尿病、高血壓、高三酸甘油脂、低HDL膽固醇等

排除其他肝病原因（如：病毒性肝炎、酒精性肝病、藥物引起的肝毒性等）





根據《JAMA》2025年發表的最新綜論指出，「代謝功能障礙相關脂肪性肝病」實際是一種從單純脂肪堆積、慢性發炎、到肝纖維化與肝癌的進展性疾病。不治療不代表不惡化，尤其合併第二型糖尿病或肥胖者，進展速度更快。

誰是高風險族群？除了胖，這些人也要注意

許多患者在初期並無明顯症狀，常在健檢發現肝功能異常或超音波檢查提示脂肪肝才驚覺。然而以下族群更應主動接受評估：

體重過重（BMI ≥25）或肥胖（BMI ≥30）

腰圍過粗（男性 ≥90公分，女性 ≥80公分）

第二型糖尿病或糖尿病前期

高血壓、高三酸甘油脂、低HDL

年齡超過50歲，尤其是男性

有多囊性卵巢症候群、睡眠呼吸中止症、慢性腎臟病病史





代謝功能障礙相關脂肪性肝病與心血管疾病、某些癌症（如：消化道、乳癌、婦科癌症）及肝臟疾病有高度關聯。在代謝功能障礙相關脂肪性肝病患者中，心臟病是最主要的死因，其次才是肝硬化與肝癌，顯示這已非單一器官問題，而是系統性健康警訊。

脂肪肝如何診斷？多項非侵入性工具可輔助評估嚴重度

診斷脂肪肝不一定需要進行侵入性的肝臟穿刺，目前臨床上已有多項安全、無創的評估工具，能有效協助醫師判斷病情嚴重程度，並制定後續治療方向：

影像學檢查：最常使用的工具為腹部超音波，可初步偵測肝臟脂肪堆積情形。若需進一步評估肝纖維化程度，則會採用肝臟彈性掃描，透過量測肝臟硬度，判斷是否出現纖維化或硬化現象。

血液指數分析：醫師會計算Fibrosis-4指數（FIB-4），這是一項綜合年齡、AST、ALT與血小板數值的公式，用來預測是否存在中重度肝纖維化風險。數值越高，表示肝臟可能已有明顯損傷，需進一步追蹤。

排除其他肝病因素：為確認脂肪肝並非由其他原因引起，醫師會安排抽血檢驗，排除B型與C型肝炎、鐵過載症，同時詳細詢問用藥史與酒精攝取量，排除藥物性或酒精性肝病可能。





透過上述多項非侵入性檢查，大多數患者都能在不需肝穿刺的情況下獲得清楚診斷與病情分級，讓治療策略更加精準、安全。早期發現、定期追蹤，是逆轉脂肪肝、預防併發症的關鍵。

脂肪肝可逆嗎？靠飲食與運動是第一線治療方式

脂肪肝早期是可以逆轉的！最有效的治療是生活型態改變！

控制體重是關鍵

減重5%體重即可改善肝臟脂肪堆積

減重7%~10%可進一步改善肝發炎與纖維化

建議每週減重0.5~1公斤為宜，避免快速減重反而加重肝臟負擔

飲食建議

採用低熱量、低碳水化合物、低脂肪飲食

地中海飲食模式最被推薦：富含橄欖油、堅果、魚類、蔬果，全穀為主

減少含糖飲料、紅肉、加工食品與精製澱粉

建議運動

每週至少150分鐘中度有氧運動（如：快走、游泳、騎腳踏車）

搭配阻力訓練（如：重訓、自體重訓練），增加肌肉量，有助胰島素敏感性

其他健康建議

完全戒酒，即使是「小酌」也可能加重肝損

建議每日飲用2杯黑咖啡，研究顯示可能有助降低肝纖維化進展

補充維生素D，若檢測不足，建議補充，可能有助抗發炎反應

肝纖維化還能救？改善肝纖維化的醫療選擇有哪些？

對於部分患者而言，即使已經積極控制飲食與規律運動，脂肪肝的病情仍可能持續惡化。特別是已發展至中重度肝纖維化或確診為代謝功能障礙相關脂肪性肝炎的族群，醫師可能會考慮進一步採用藥物治療或外科手術介入。

新一代藥物治療，改善肝臟發炎與纖維化

Semaglutide（GLP-1受體促效劑）

原本為糖尿病與減重治療常用藥物的semaglutide，近年被證實可明顯改善肝臟發炎與組織纖維化。在一項涵蓋800名MASH患者的大型臨床試驗中，連續治療72週後，不僅有效改善肝纖維化程度，也有助於逆轉脂肪性肝炎。因此，美國FDA於2025年正式核准semaglutide用於治療伴有中重度纖維化的MASH成人患者。



Resmetirom（甲狀腺受體β選擇性激動劑）

Resmetirom是一種專門針對肝臟脂質代謝路徑設計的藥物，作用機轉為活化甲狀腺受體β，促進肝脂肪分解與代謝。多項研究指出，該藥能有效減少肝臟脂肪含量，並改善中度以上的肝纖維化變化，成為MASH治療的另一潛力選項。此藥物同樣已獲得FDA條件性核准，用於合併纖維化的脂肪性肝炎患者。

外科減重手術：針對肥胖合併MASLD的有效對策

當病患屬於重度肥胖（BMI＞35），且生活型態調整與藥物反應有限時，可考慮進行代謝手術（減重手術），如：

胃繞道手術

袖狀胃切除手術





這些手術除了有效減輕體重，也能改善胰島素阻抗、血糖控制、血脂異常等多項代謝異常指標，進而延緩甚至逆轉脂肪肝的病程。





脂肪乾雖然盛行率高，但大多數患者若能在初期就透過飲食、運動、體重控制等方式介入，就有機會完全逆轉病情，甚至避免未來心血管或肝臟疾病的發生！



【更多KingNet國家網路醫藥報導】

原文出自KingNet國家網路醫藥脂肪肝不只是肝臟的問題！這些日常習慣決定你的肝臟能否「瘦」回來