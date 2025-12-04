脂肪肝不是吃太油！醫揭真正元兇是「巨噬細胞過勞」

【記者黃泓哲／台北報導】基因醫師張家銘近日發文提醒，脂肪肝的關鍵並不只是飲食或體重，而是被忽略的「巨噬細胞」。他表示，許多患者明明覺得自己沒有亂吃，卻仍出現脂肪肝，其實是肝臟裡負責維持平衡的巨噬細胞長期承受油脂、壓力、熬夜與腸道發炎等累積刺激，從原本的修復者逐漸被逼成破壞者，導致發炎反應越來越強。

張家銘引用2025年刊登於《Cell Communication and Signaling》的綜論指出，當肝細胞被脂肪「壓得喘不過氣」時，會釋放求救訊號，召喚大量單核細胞進入肝臟並變成新的巨噬細胞。這些「新兵」在高油、久坐、熬夜的環境下，容易走向促炎方向，讓脂肪肝進展成脂肪性肝炎（MASH）。很多人出現右上腹悶、腸胃不適或熬夜後肝指數飆高，其實都是巨噬細胞的「過勞警訊」。

他提醒三大生活習慣最傷肝，包括吃太油、久坐與熬夜。飽和脂肪、反覆加熱的油、外食常用的精製油，都可能讓巨噬細胞像被按下警報；連續坐3小時血流下降，也會讓肝臟長期處在「戰鬥模式」；而熬夜更會讓發炎因子飆升，是直接刺激巨噬細胞的「發炎開關」，比吃油更傷肝。

張家銘建議，若想讓肝臟恢復平衡，就要從生活習慣下手。包括吃油前先想想是否又在增加巨噬細胞負擔、每50分鐘站起來動一動、規律睡眠、紓壓與維持腸道健康。他強調，肝臟的命運不是寫死的，只要願意給身體一點緩衝空間，巨噬細胞就能回到守護與修復的角色，讓肝功能逐漸回到穩定狀態。

