脂肪肝剋星找到了！醫曝「青花椰苗配大花椰菜」排毒最強

功能醫學醫師許嘉珊表示，十字花科蔬菜是天然食物中對肝臟解毒支持最具研究基礎的選項，特別是大花椰菜搭配青花椰苗這對組合，若能正確食用將對肝臟帶來極大助益。

青花椰苗所含的「蘿蔔硫素前驅物」濃度是成熟花椰菜的20至50倍。（圖／Photo AC）

許嘉珊在臉書指出，肝臟作為人體的解毒工廠，吃對食物能給予助力，達到護肝效果。她強調，許多人誤以為營養價值較高的青花椰苗能夠完全取代大花椰菜，實際上兩者在肝臟解毒過程中扮演不同角色，缺一不可。這兩種蔬菜對肝臟解毒有不同的處理方式，必須搭配食用才能發揮最佳效果。

廣告 廣告

針對青花椰苗的功效，許嘉珊說明，其所含的「蘿蔔硫素前驅物」濃度是成熟花椰菜的20至50倍，在非酒精性脂肪肝與肝指數調節方面具有潛在效益。青花椰苗主要負責啟動肝臟第二階段解毒機制，能將致癌物質、重金屬及化學毒素轉化為水溶性物質，協助身體安全排出這些有害物質。

至於大花椰菜的功能，許嘉珊進一步解釋，它能提供芽苗所欠缺的纖維體積，如同海綿般吸附體內廢物，確保毒素直接進入馬桶排出體外。這個過程能夠阻斷毒素回收機制，避免肝臟反覆發炎，對於肝臟健康至關重要。此外，花椰菜含有的吲哚-3-甲醇成分，可協助代謝塑化劑等環境荷爾蒙，對於平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔相當關鍵。

花椰菜含有的吲哚-3-甲醇成分，可協助代謝塑化劑等環境荷爾蒙，對於平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔相當關鍵。（示意圖／123RF）

許嘉珊提出黃金吃法，讓兩種蔬菜的效果加成。針對想要改善脂肪肝、提升肝臟解毒代謝能力的民眾，她建議採取雙效加成方式。每週至少攝取3至5次十字花科蔬菜，可選擇綠花椰、白花椰或高麗菜，以輕蒸3至5分鐘的方式烹調即可，這樣的烹調方式能幫助腸道定期清潔，並斷絕毒素循環。

同時，許嘉珊建議每天生食一把青花椰苗，份量約15至20公克，能幫助肝臟啟動最高等級的細胞防禦機制。她強調，這種雙管齊下的飲食方式，能夠完整支持肝臟的解毒功能，一方面透過青花椰苗啟動解毒酵素，另一方面藉由大花椰菜的纖維確保毒素徹底排出，兩者相輔相成，才能真正達到護肝效果。

延伸閱讀

張又俠落馬台海戰爭更近？陸旅美學者示警「看不見的變化」

影/宜蘭三星大停電！酒駕男高速撞爛電箱釀禍「整車全毀」

韓國瑜辦公室主任傳投入松信議員初選 徐巧芯：尊重