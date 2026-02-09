脂肪肝剋星！醫師推2蔬菜黃金組合 生吃一把幫肝臟開外掛

根據衛福部衛教資料顯示，106年癌症登記資料中，約2成肝癌是脂肪肝所引起。示意圖／翻攝自Pexel

脂肪肝是台灣常見病症，許多人健檢發現脂肪肝紅字，第一時間都會想到靠保肝藥物，不過功能醫學醫師許嘉珊建議，應先檢視病患的日常飲食，並指出十字花科蔬菜，尤其是大花椰菜和青花椰苗這對組合，吃對了就能對肝臟健康起到很大的幫助。

許嘉珊醫師在其臉書表示，很多人以為營養價值高的青花椰苗可以取代大花椰菜，但青花椰苗和大花椰菜就像是大公司裡的超強總經理與負責執行的員工，兩者缺一不可，各自處理肝臟解毒的不同面向。

她補充說明，青花椰苗的「蘿蔔硫素前驅物（glucoraphanin）」的濃度，可高達成熟花椰菜的20到50倍，研究顯示蘿蔔硫素能啟動細胞內的Nrf2 路徑，與降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝相關的生理指標呈現正向關聯，顯示其在非酒精性脂肪肝（NAFLD）與肝指數調節上，具有潛在助益。它負責啟動肝臟的第二階段解毒，把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性，協助安全排出。

而大花椰菜則是提供了芽苗缺少的纖維體積，與徹底掃蕩毒素的功能，以其豐富的膳食纖維，把肝臟辛苦打包好的廢物隨膽汁排入腸道時，像海綿一樣吸附廢物，確保毒素直接進入馬桶；同時它富含 I3C（吲哚-3-甲醇），能幫助代謝環境荷爾蒙（如塑化劑）。這對現代人平衡內分泌、減輕肝臟代謝負擔至關重要。所以，醫師建議，想要改善脂肪肝、提升肝臟解毒代謝的人，可採取兩者加成的雙效方式進行。

功能醫學醫師許嘉珊建議，攝取大花椰菜和青花椰苗這對組合，能對肝臟健康起到很大幫助。。圖／翻攝自「履行生活 許嘉珊醫師」臉書

醫師也提醒，青花椰苗很怕熱，建議生食、細嚼慢嚥，或搭配水果打成精力湯，才能完整獲得 蘿蔔硫素轉換所需的酵素活性（如 myrosinase）；大花椰菜建議輕蒸3到5分鐘，以留大部分養分，又能讓纖維軟化，減少腸胃脹氣。她也指出，每週至少3到5次攝取綠花椰、白花椰、高麗菜等十字花科蔬菜，定期清潔腸道，也可斷絕毒素循環；每天一把生青花椰苗，幫肝臟開外掛，啟動最高等級的細胞防禦。

根據衛福部衛教資料顯示，106年癌症登記資料中，約2成肝癌非由B型肝炎、C型肝炎所引起，主要是脂肪肝所引起。脂肪肝的主要造成原因包括肥胖、過度營養、高血脂、糖尿病控制不良、酗酒等。



