脂肪肝年輕化 醫示警恐增肝癌與心血管風險

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記者李靜音／高雄報導

高雄醫界今（9）日舉辦「全臺『心肝炸彈』倒數中？醫界揭脂肪肝紅燈警訊與積極管理新策略」記者會，並呼籲大眾正視「代謝異常脂肪肝病」威脅。台灣肝臟研究學會會長余明隆提醒核心勞動族群應提高警覺；義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪則以「3-3-3-3」行動指引，鼓勵民眾積極落實生活改變與藥物治療、降低疾病風險。

余明隆指出，據統計，臺灣成人代謝異常脂肪肝疾病盛行率達33.3%，高於全球平均30.5%，相當於每3名成人就有1人受影響，近700萬人陷入危機。2026年世界衛生大會正式將過往「脂肪肝（Fatty Liver Disease）」更名為脂肪性肝病（Steatotic Liver Disease, SLD），並將其列為全球慢性病防治重點。脂肪性肝病中，涵蓋代謝異常脂肪肝病（MASLD）、代謝異常脂肪性肝炎MASH）及酒精性肝病（ALD）。

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值得注意的是，核心勞動力族群也成為重災區。30至50歲族群近4成有脂肪肝，顯示脂肪肝不只是中高齡問題，也正威脅職場青壯年的健康。余明隆提醒，若進展為代謝異常脂肪肝炎或肝纖維化，恐增加心血管疾病與肝癌風險。研究發現，約2成肝癌與脂肪肝有關，也可能減少平均餘命約4年；且代謝異常脂肪肝炎患者死因7成與心血管疾病相關，凸顯脂肪肝背後的代謝風險不容忽視。

余明隆進一步說明，脂肪肝早期常無明顯症狀，即使已出現肝臟發炎或纖維化，患者也未必有明顯不適，導致不少人確診時已進入較高風險階段。數據顯示，40%－52%代謝異常脂肪肝炎患者確診時已是中重度肝纖維化。

為突破診斷盲區，台灣肝臟研究學會脂肪肝小組將推動導入「精準篩檢、風險判定、分級管理」三階段流程，運用 AI 運算雲端電子病歷主動找出高風險族群，再結合肝纖維化指數(FIB-4)或肝纖維化掃描儀等工具評估肝纖維化風險，依嚴重度進行分級管理與跨科別轉介，協助患者及早發現、及早介入治療。

葉人豪認為，若代謝異常脂肪肝病已進展為代謝異常脂肪肝炎或合併肝纖維化、肥胖、糖尿病等共病，不應再停留於「少吃多動、定期追蹤」。對高風險族群而言，治療不僅是改善肝指數，更需同步管理體重、血糖、內臟脂肪與心血管風險，隨著新型治療選項出現，脂肪肝照護也將由被動追蹤走向積極管理。

葉人豪說，2026年3月，臺灣一款與人體相似度達94%的 GLP-1 藥物獲得「代謝異常脂肪性肝炎」適應症。該藥物經過臨床試驗，證實能帶來三大效益，包含改善代謝以改善肝臟發炎、逆轉中重度肝纖維化，助近7成患者達代謝異常脂肪肝炎緩解且纖維化不再惡化；也有研究顯示，使用該藥物減重，最多可減少8成以上體脂肪。

面對脂肪肝危機，余明隆及葉人豪共同呼籲，民眾應謹記「3-3-3-3」行動指引包括1.認識3大風險。2.打破不就醫的3大迷思。3.介入3大時機。4.落實3大行動，及早揪出脂肪肝紅燈危機。

余明隆會長及葉人豪主任呼籲大眾正視「代謝異常脂肪肝病」威脅，謹記「3-3-3-3」行動指引，及早揪出脂肪肝紅燈危機。(記者李靜音攝)