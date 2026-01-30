脂肪肝怎麼吃都沒改善？營養師點名「這1類吃太少」 冷凍地瓜也有用

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

飲食中增加纖維的攝取不單單只是幫助排便而已，特別是水溶性纖維，對於新陳代謝、逆轉脂肪肝問題，具有非常顯著的效果。

哪些食物富含水溶性纖維？

在營養治療脂肪肝的策略中，增加水溶性纖維攝取是非常核心的一環。林俐岑營養師的小天地分享，要逆轉脂肪肝，可將這些食材加入您的日常菜單：

1、黏稠的蔬菜：秋葵、木耳（黑木耳/白木耳）、海帶、皇宮菜。這些食物煮熟後那種滑滑黏黏的口感，正是豐富水溶性纖維的特徵。

2、水果（尤其是果膠豐富的）：蘋果（帶皮吃）、柑橘類（橘子白絲部分）、芭樂、奇異果、黃金果等。

3、全穀雜糧與根莖類：燕麥（含有著名的 β-葡聚醣）、大麥、冷凍地瓜、冷凍馬鈴薯（冷凍後產生的抗性澱粉也有類似功效）。

4、豆類：黃豆、黑豆、鷹嘴豆、紅豆、綠豆等。豆類同時含有水溶性與非水溶性纖維。

5、種子類：奇亞籽 (Chia seeds)、亞麻仁籽，泡水後會形成膠狀。

6、天然補充品（如需要）：洋車前子殼 (Psyllium husk) 是非常高濃度的水溶性纖維來源。

吃富含水溶性纖維食物 應特別留意這2點

林俐岑叮嚀，雖然水溶性纖維好處多多，但攝取時請注意以下兩點：

．循序漸進：如果平常纖維吃得少，要慢慢增加攝取量，讓腸道適應，以免突然產生大量氣體導致脹氣或腹痛。

．一定要多喝水：水溶性纖維的特性就是「吸水」，如果水分攝取不足，纖維反而會變硬導致便秘。請確保每天喝足體重x 30-40cc的水量。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

