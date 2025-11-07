脂肪肝恐變肝癌 4高風險族群當心

醫師表示，肝功能異常者與高危險群應儘早健檢，預防肝癌。（博愛醫院提供）

記者張正量∕宜蘭報導

近期經濟部前部長郭智輝因肝臟腫瘤問題引發社會關注，羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯提醒，除了B、C型肝炎之外，「脂肪肝」正悄悄成為肝癌的重要元凶之一。

江明峯指出，傳統認知中的「肝癌三部曲」為慢性肝炎、肝硬化、肝癌，但臨床上觀察發現，約有一半因脂肪肝引發的肝癌患者，並未經歷肝硬化階段就直接惡化為肝癌，進展速度快且好發於年輕族群，必須提高警覺。

脂肪肝俗稱肝包油，指肝臟細胞內堆積過多脂肪，由於初期無症狀，因此容易被忽略。江明峯表示，大多數民眾都是透過健檢報告顯示肝功能異常，或是因為身體不適（如肚子不舒服）而進行超音波檢查，意外發現嚴重脂肪肝。

他說，三高（高血壓、高血糖、高血脂）與糖尿病患者是脂肪肝的高危險群，肥胖者、腰圍過粗、四肢細但腹部肥大的「梨形身材」以及內臟脂肪過多者，都應定期追蹤肝功能。若檢查出肝功能異常，應進一步接受脂肪肝量化掃描與血液檢驗，以利早期發現、及早介入治療。

江明峯強調，脂肪肝雖是肝臟發出警訊，但仍屬「可逆轉」疾病。透過改善飲食、減少加工與高油高糖食物攝取、多吃原型食物、規律運動及補充益生菌改善腸道菌相，皆有助於降低肝功能指數、延緩肝纖維化進程，讓肝臟有機會恢復健康。