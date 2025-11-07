脂肪肝恐變肝癌 4高風險族群當心
記者張正量∕宜蘭報導
近期經濟部前部長郭智輝因肝臟腫瘤問題引發社會關注，羅東博愛醫院胃腸肝膽科主任江明峯提醒，除了B、C型肝炎之外，「脂肪肝」正悄悄成為肝癌的重要元凶之一。
江明峯指出，傳統認知中的「肝癌三部曲」為慢性肝炎、肝硬化、肝癌，但臨床上觀察發現，約有一半因脂肪肝引發的肝癌患者，並未經歷肝硬化階段就直接惡化為肝癌，進展速度快且好發於年輕族群，必須提高警覺。
脂肪肝俗稱肝包油，指肝臟細胞內堆積過多脂肪，由於初期無症狀，因此容易被忽略。江明峯表示，大多數民眾都是透過健檢報告顯示肝功能異常，或是因為身體不適（如肚子不舒服）而進行超音波檢查，意外發現嚴重脂肪肝。
他說，三高（高血壓、高血糖、高血脂）與糖尿病患者是脂肪肝的高危險群，肥胖者、腰圍過粗、四肢細但腹部肥大的「梨形身材」以及內臟脂肪過多者，都應定期追蹤肝功能。若檢查出肝功能異常，應進一步接受脂肪肝量化掃描與血液檢驗，以利早期發現、及早介入治療。
江明峯強調，脂肪肝雖是肝臟發出警訊，但仍屬「可逆轉」疾病。透過改善飲食、減少加工與高油高糖食物攝取、多吃原型食物、規律運動及補充益生菌改善腸道菌相，皆有助於降低肝功能指數、延緩肝纖維化進程，讓肝臟有機會恢復健康。
其他人也在看
每3位長者就有1位具肌少症風險 北醫大籲早期警訊勿輕忽
（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】隨著人口高齡化及生活作息之影響，影響健康與生活品質的肌少症(Sarc […]觀傳媒 ・ 10 小時前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 2 天前
別直接滴洗碗精！眼鏡行老闆教正確洗法 延長眼鏡壽命
鏡片髒掉該怎麼處理？不少人習慣直接用眼鏡布擦拭，但日本眼鏡店老闆坂田指出，這樣做會對鏡片造成傷害 ，強調眼鏡一定要先用水沖洗，也要擦乾，否則鏡片會留下難以修復的痕跡。中天新聞網 ・ 1 天前
防癌穴快按！疏肝利膽增免疫 預防大腸息肉1茶飲
隨著現代人生活型態改變，不當飲食與壓力大等因素，容易導致身體出現各種健康問題。中醫師廖婉絨表示，中醫認為肝主泄，與全身氣機通暢密切相關。若久坐、壓力大等因素，會造成氣滯血瘀，進而引發百病。她建議透過按健康2.0 ・ 20 小時前
全台350萬人受關節炎所苦 骨科名醫教你4招 膝關節逆齡！
生活中膝蓋痠痛問題困擾許多人，衛福部統計，台灣約有350萬人患有退化性關節炎，盛行率約15%。而且不只高年級生會有膝蓋疼痛的問題，許多人的膝蓋可能比實際年齡還要老。 那到底該如何保養膝蓋呢？台中健康2.0 ・ 20 小時前
超大「米奇」爬上鹹酥雞攤！ 站在餐車吃大餐 業者致歉
嘉義一間鹹酥雞攤位近日驚見一隻體型碩大的老鼠爬上餐車偷吃食物，引發食安疑慮！民眾拍下影片在網路瘋傳，直呼看到當下「非常害怕」。衛生局立即前往稽查，發現該攤位餐車未加蓋違規，已限期業者改善，否則將處以6萬元以上罰鍰。業者公開道歉，表示已預約消毒公司處理，並計劃為餐車加裝防護設備。此事件也引發大眾對街邊小吃衛生安全的高度關注！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
歐客佬啡嚐回饋檔 現金放大術再加碼多重抽獎活動
【記者 廖美雅／台中 報導】台灣知名精品咖啡品牌「歐客佬精品咖啡」連續四年奪得臺中市十大伴手禮「金口碑獎」，穩台灣好報 ・ 8 小時前
迎戰高齡化挑戰 陽明交大醫院首度推動東部傷口照護培訓
記者張正量／宜蘭報導 面對高齡化社會帶來的照護挑戰，長者與慢性病患者常因糖尿病、血液…中華日報 ・ 10 小時前
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 10 小時前
11/7立冬進補！6禁忌注意「別喝大量熱水」 命理師提醒3星座：當心爆發身體不適
今年11月7日是二十四節氣中的「立冬」，它象徵冬季的開始，此時陽氣漸收、陰氣增強，氣溫明顯轉涼，萬物進入休養蓄藏的階段。民間習俗中，人們會進補或吃餃子、薑母鴨等暖身料理，希望以食補禦寒，為冬天儲備能量。姊妹淘 ・ 1 天前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 20 小時前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 1 天前
台大女學霸體重攀升絕望「胖一輩子」 早餐換掉一食品輕鬆瘦7公斤
想瘦身不必餓肚子！不少女生為了減重而苦惱，屢戰屢敗。新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼點出關鍵，很可能就是沒有達到飲食的均衡。他分享一位任職於金融業的台大女學霸案例表示，這位女病患生活忙碌、壓力大，體重不斷攀升，曾以為自己會「胖一輩子」。沒想到，她只是做了個小小的調整，把早餐的麵包換成豆腐、優格、地瓜等原型食物，加上一份大番茄，在完全不挨餓、甚至吃得更飽的情況下，竟順利瘦下7公斤，整個人也變得神清氣爽、更加健康。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前
補充保費政策惹議 醫批方向錯誤：「這3類人」多收費才公平
[Newtalk新聞] 衛福部長石崇良日前接受專訪表示，將對「補充保費」做出三大變革，包括將利息、股利與租金3項目的補充保費改為年度結算制。然而，這項消息一出也立刻引發爭議，行政院長卓榮泰昨晚也緊急踩煞車，暫緩具爭議的規劃。對此，胸腔科醫師蘇一峰直言，為健保永續經營改革方向是對的，但方法跟方向是不對，他也點出3類人才應該多收費，才符合公平正義。 石崇良日前接受專訪表示，《健保法》改革最快民國116年上路，其中，包括三大面向，只要利息、股利、租金合計超過2萬元，那麼就要繳交2.11%補充保費，這與先前每月就源扣繳調整為「年度結算」。社會保險司代理司長陳真慧證實，估計影響高達480萬人，預計健保增加約200億元收入，最快民國116年上路。 然而，這樣改革也引發小資族的哀豪。行政院發言人李慧芝昨日表示，政府一直非常積極在維持健保財務穩健，每年持續撥補預算，也維護繳納的公平性，關於健保補充保費的修法方向還在廣納意見階段，「政府也絕對不會為難小資族。」而石崇良昨日舉行臨時記者會說明時，坦承並沒有問金管會，但也不希望影響股市，並強調改革是為了健保的付費公平性。不過他也強調政策還在研議、溝通階段。新頭殼 ・ 1 天前
「退化性脊椎滑脫」易腿麻、走不遠 醫：正確治療才能維持行走
【健康醫療網／記者陳靖安報導】退化性脊椎滑脫是常見於中老年人的脊椎問題，指的是，由於年齡增長導致脊椎結構退化，椎骨出現不正常的滑動移位。隨著年齡增長，脊椎骨頭之間的椎間盤軟骨，會逐漸磨損、變薄，韌帶和關節也會鬆弛，讓原本緊密排列的椎骨變得不穩定。 汐止國泰綜合醫院骨科主任暨國泰綜合醫院骨科主治醫師劉哲瑋指出，女性因停經後骨質流失，更容易發生此退化性改變，所以50歲以上女性發生脊椎滑脫的機率較男性高。 不是普通的下背痛！醫：脊椎滑脫可能壓迫坐骨神經 劉哲瑋醫師說明，滑脫最常見於腰椎（如第四、五節腰椎）承受壓力最大的部位，也可能發生在頸椎。由於脊椎不穩定，一些長輩會出現姿勢性下背痛、久站或坐後腰背痠痛，改變姿勢或休息後可能稍微舒緩。如果滑脫的椎骨，壓迫到附近的神經，還可能引起坐骨神經痛，表現為從臀部沿大腿、小腿往下的刺痛或麻木感，腿腳可能變得無力。 有些患者描述一站久或走遠路，腿就麻得走不動，必須停下休息（這稱為間歇性神經性跛行）。嚴重時，腳踝抬不太起來，甚至影響行走能力，連日常活動都受到限制。 保守治療無效要及時評估手術 微創脊椎手術減壓又穩定 輕微的脊椎滑脫，醫師通常會先以保守治療觀察健康醫療網 ・ 1 天前