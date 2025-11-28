脂肪肝成新國病! 心血管重症與肝癌雙重威脅引爆健康警報

國人脂肪肝盛行率超過三成，不但已超越病毒性肝炎成為台灣最常見的肝臟疾病，更與肥胖症、糖尿病、三高、心血管重症及數種癌症顯著相關。脂肪肝患者有1.5倍心肌梗塞、1.4倍腦中風與2倍肝癌風險，平均減少4年平均餘命。積極推動脂肪肝病早篩早治，已成為預防國人心血管重症與癌症的當務之急。

為突破脂肪肝篩檢防治瓶頸，台灣肝臟研究學會今 (11/27) 攜手台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學與台灣生醫大數據科技(國家衛生研究與華碩合資成立)簽署合作備忘錄(MOU)，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，預計三年內擴展至25家醫院，打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網，進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，推動國家慢性病智慧精準醫療。

廣告 廣告

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻名譽教授、國家衛生研究院長司徒惠康與丹麥商務辦事處處長畢尚德也特別受邀出席見證，顯示此合作具政策重要性與國際公共衛生意涵。

智慧篩檢、精準醫療

為呼應「健康台灣深耕計畫」所推動的科技導向智慧醫療發展，本專案結合非侵入性檢測技術，打造具彈性且實用的脂肪肝智慧篩檢與照護系統，包含風險評估工具(Risk Assessment Tools)，臨床決策支援系統(Clinical Decision Support System)，以及個人化治療建議(Personalized Treatment Recommendations)，朝向精準醫療(Precision Medicine)方向落實。透過與學會、醫院及多專科的共同照護與相關機構的合作，期望能降低代謝性脂肪肝的整體負擔，提升國民健康水準。

研究顯示，代謝性脂肪肝病屬多重系統性疾病，是三高共病的獨立危險因子，患者平均餘命平均比一般人短約4 年，主要死因包括心血管事件、肝硬化併發症、肝癌與其他癌症。

「脂肪肝的風險常被低估，但其實是全身代謝失衡的第一個警訊！」台灣肝臟研究學會會長、台大醫學院內科劉俊人教授表示，台灣成人中高達三到五成罹患脂肪肝，患者的心肌梗塞及腦中風風險都顯著增加，越早診斷、介入，越能降低進展風險。 國際已將「非酒精性脂肪肝病(NAFLD)」正名為「代謝性脂肪肝病(Metabolic dysfunction-Associated Steatotic Liver Disease, MASLD)，強調脂肪肝已不再是單純肝臟疾病，而是代謝異常的警訊。病程惡化時會進展為「代謝性脂肪肝炎(Metabolic dysfunction-Associated Steatohepatitis, MASH)」，引發肝纖維化、肝硬化與肝癌風險。

三年預計佈建 25 家醫院示範點 打造全台代謝肝病防治網絡

「推動脂肪肝早篩早治，是守護國人代謝健康的關鍵。」高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任 莊萬龍教授指出，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃瞄等檢查，有成本昂貴、影像判讀不一致等限制，導致許多患者未能被早期診斷與治療。「智慧篩檢 與非侵入性技術能提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，是突破現行篩檢瓶頸，提高診斷率與治療率的關鍵解方。」他表示，高雄醫學大學附設醫院將率先作為示範場域，三年將擴展至全台 25 家醫院。

技術整合方面由國衛院與華碩電腦攜手成立的台灣生醫大數據科技股份有限公司(簡稱：台生科)主責，台生科董事長梁賡義院士表示，本次以公私協力模式，整合國衛院與台灣資通訊科技優勢，打造可信賴、高品質、高效能的生醫大數據平台。「我們不只是建立一套智慧篩檢系統，而是能支援風險評估、決策支援到個人化慢病管理的完整生態系。」

國立中山大學副校長陳彥旭則表示，中山大學代謝性脂肪肝病卓越研究中心也將參與本次計畫，將串聯國內外研究量能，推動跨領域研究、臨床共識制定及健康教育介入。

示範健康台灣政策精神 跨界合作推動預防導向照護

國家衛生研究院院長司徒惠康表示，代謝疾病已成為國人健康重大負擔，國衛院近年致力於推動精準醫療與資料庫建置，支援疾病預測與個人化治療。「此次合作展現產官學研醫的整合力量，有助強化慢性病防治。」

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻名譽教授指出，台灣正面臨超高齡社會和低出生率的人口結構問題，因此我們的健康照護型態和健保給付制度就要朝向更重視預防醫學，健康促進，全人全齡的照顧；這正是賴總統「健康台灣」的核心理念；今天我們看到產官學研共同合作推動「智慧醫療與智慧篩檢」正是公私協力努力落實健康台灣的重要基礎。「代謝性脂肪肝病正是連結多科別、最需要整合的慢性病領域。」

「脂肪肝已是全球公共衛生關鍵議題，在 歐美每年造成醫療支出估計高達數百億至上千億美元，若加上生產力損失、照護負擔與過早死亡，實際疾病負擔與社會經濟成本更為龐大。」台灣諾和諾德總經理杜翰思(Hans Duijf)表示，透過支持健康風險識能推廣與智慧檢測技術導入，盼能和政府與醫界攜手為台灣打造更精準、預防導向的慢性病管理模式，公私協力共同守護台灣民眾健康。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為脂肪肝成新國病! 心血管重症與肝癌雙重威脅引爆健康警報