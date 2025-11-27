脂肪肝成新國病! 產官學共同啟動全國智慧篩檢計畫

民視新聞／綜合報導

現代人生活型態轉變，尤其是飲食方面吃得豐富，國人最常遇到的就是新的健康威脅－代謝性脂肪肝病，（俗稱脂肪肝、肝包油）。這不但超越了「病毒性肝炎」，成為台灣最常見的肝臟疾病，更是和三高等心血管疾病以及癌症息息相關。

為提升臨床診斷脂肪肝，及高危險族群的精準檢測效率，台灣肝臟研究學會攜手台灣生醫大數據科技、高雄醫學大學、中山大學及台灣諾和諾德，共同啟動全國首創「代謝疾病與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，並建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，運用非侵入性檢測技術搭配智慧篩檢，提升國人防治網路，打造智慧健康台灣。

