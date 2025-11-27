脂肪肝成「新國病」！肝臟研究學會攜手國衛院 防治網拚3年擴展25醫院

脂肪肝成新國病，患者平均餘命較一般人短4年！根據統計，台灣人脂肪肝盛行率超過3成，不但超越病毒性肝炎成盤台灣最常見的肝臟疾病，更與肥胖症、糖尿病、三高、心血管重症及數種癌症顯著相關。台灣肝臟研究學會今（27）日宣布與國衛院及各大醫院合作，預計3年內要擴展至25家醫院，打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網，進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」。

台灣肝臟研究學會今與高雄醫學大學、中山大學、國家衛生研究院等，正式簽署合作備忘錄（MOU），啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。脂肪肝的風險常被低估！台灣肝臟研究學會會長、台大醫學院內科教授劉俊人說，脂肪肝其實是全身代謝失衡的第一個警訊，台灣成人有高達3到5成罹患脂肪肝，心肌梗塞及腦中風風險都顯著增加，唯有越早診斷、介入，才能降低風險。

劉俊人指出，國際已將「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」正名為「代謝性脂肪肝病（MASLD）」，強調脂肪肝已不再是單純肝臟疾病，而是代謝異常的警訊，病程惡化時會進展為代謝性脂肪肝炎，引發肝纖維化、肝硬化與肝癌風險。研究就顯示，代謝性脂肪肝病屬多重系統性疾病，是三高共病的獨立危險因子，患者平均餘命平均比一般人短約4 年，主要死因包括心血管事件、肝硬化併發症、肝癌與其他癌症。

高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍強調，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃瞄等檢查，有成本昂貴、影像判讀不一致等限制，導致許多患者未能被早期診斷與治療，智慧篩檢與非侵入性技術能提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，有望突破現行篩檢瓶頸，提高診斷率與治療率。高雄醫學大學附設醫院將率先作為示範場域，預計3年將擴展至全台25家醫院。

國衛院院長司徒惠康強調，代謝疾病已成為國人健康重大負擔，國衛院近年致力於推動精準醫療與資料庫建置，支援疾病預測與個人化治療，這一次合作，正是展現產官學研醫的整合力量，有助強化慢性病防治。技術整合方面由國衛院與華碩電腦攜手成立的台灣生醫大數據科技股份有限公司（簡稱：台生科）主責。台生科董事長梁賡義院士表示，本次以公私協力模式，整合國衛院與台灣資通訊科技優勢，打造可信賴、高品質、高效能的生醫大數據平台。「我們不只是建立一套智慧篩檢系統，而是能支援風險評估、決策支援到個人化慢病管理的完整生態系。」

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻名譽教授指出，台灣正面臨超高齡社會和低出生率的人口結構問題，因此我們的健康照護型態和健保給付制度就要朝向更重視預防醫學，健康促進，全人全齡的照顧；這正是賴總統「健康台灣」的核心理念；今天我們看到產官學研共同合作推動「智慧醫療與智慧篩檢」正是公私協力努力落實健康台灣的重要基礎。「代謝性脂肪肝病正是連結多科別、最需要整合的慢性病領域。」

「脂肪肝已是全球公共衛生關鍵議題，在歐美每年造成醫療支出估計高達數百億至上千億美元，若加上生產力損失、照護負擔與過早死亡，實際疾病負擔與社會經濟成本更為龐大。」台灣諾和諾德總經理杜翰思（Hans Duijf）表示，透過支持健康風險識能推廣與智慧檢測技術導入，盼能和政府與醫界攜手為台灣打造更精準、預防導向的慢性病管理模式，公私協力共同守護台灣民眾健康。

