脂肪肝是小病？醫揭1飲食習慣恐釀癌症：小鼠1年內罹癌

「脂肪肝」常被視為小病，但最新研究顯示，長期高脂飲食對肝臟的傷害，恐遠超過一般人想像。內分泌醫師蔡明劼近日在臉書分享一項由美國麻省理工學院（MIT）發表於國際頂尖期刊《Cell》的研究指出，高脂飲食不僅會造成脂肪肝，甚至可能一步步推動肝癌的形成。

蔡明劼說明，研究團隊在動物實驗中發現，長期餵食高脂飲食的小鼠，隨著時間推移，幾乎全數在研究後期罹患肝癌。蔡明劼指出，這個結果「非常驚悚」，也顯示飲食結構對肝臟代謝與細胞具有關鍵影響。

研究揭示，高脂環境會讓肝細胞承受極大的代謝壓力。為了避免被過量脂質「淹沒致死」，部分肝細胞會啟動一種極端的生存策略，停止執行原本的代謝與分泌功能，並退化成類似幹細胞的未成熟狀態。

蔡明劼轉述研究內容指出，這些退化的細胞「生長能力強、不容易死亡，只為了在惡劣環境中存活」。然而正是這種未成熟、失去正常功能又高度增殖的狀態，被視為癌症最容易滋生的溫床。一旦再疊加基因突變，就可能迅速轉變為惡性腫瘤。

研究人員進一步比對人類肝病患者的臨床資料，發現其變化模式與動物實驗高度相似。差別在於，小鼠在約一年內就發展成肝癌，而在人類身上，這可能是一個長達20年的緩慢過程。蔡明劼提醒，這意味著「現在的飲食習慣，可能正默默影響20年後的健康風險」，脂肪肝可能是肝癌形成的前哨站。

針對研究結果，蔡明劼也提出實際可行的日常建議，核心關鍵在於降低肝臟的「代謝壓力」，第一是飲食調整，接近地中海飲食型態，增加膳食纖維攝取，減少精緻糖與飽和脂肪，避免高油炸、高糖飲食，並以橄欖油、酪梨等不飽和脂肪取代動物性油脂。研究顯示，適度控制總熱量，也有助啟動細胞修復機制。

第二則規律運動，每週至少150分鐘，有氧運動可幫助燃燒肝臟脂肪，重量訓練則能增加肌肉量、提升基礎代謝，減少多餘能量堆積於肝臟；第三為定期健康檢查，脂肪肝多半沒有明顯症狀，建議透過肝功能指數與腹部超音波追蹤，及早發現、及早介入。

肝臟是高度耐操、努力維持身體運作的器官，但長期高油、高糖的飲食型態，可能迫使肝細胞走向退化甚至癌變之路。蔡明劼呼籲民眾，別輕忽脂肪肝，「少一點油膩，可能就是替未來的自己拆掉一顆未爆彈」。



