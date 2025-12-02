脂肪肝會悄悄縮短你4年壽命！超音波檢查「太主觀」，恐延誤病情怎麼辦？

脂肪肝已成新國病，卻面臨篩檢率低、超音波檢查主觀、難以標準化。什麼時候該檢查？如何補足超音波檢查的不足？

每3人1人有脂肪肝，心血管與癌症風險倍增

脂肪肝對健康的威脅這幾年已經愈來愈明確，不僅與肥胖、糖尿病、三高、心血管重症及數種癌症顯著相關，相較沒有脂肪肝的人，脂肪肝患者心肌梗塞、腦中風及肝癌的風險，更分別高出1.5倍、1.4倍及2倍，平均餘命減少4年。

更堪憂的是，台灣脂肪肝盛行率超過3成，大約每3人就有1人患有脂肪肝，糖尿病患和肥胖者有脂肪肝的比例又更高，分別約4～6成及8成，脂肪肝已經超越病毒性肝炎，成為台灣最常見的肝臟疾病。

脂肪肝診斷依賴醫師經驗、設備也不足，恐延誤病情

「脂肪肝是全身代謝失衡的第1個警訊，」台灣肝臟研究學會會長、台大醫學院內科教授劉俊人指出，國際已將「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」正名為「代謝性脂肪肝病（MASLD）」，強調脂肪肝已不再是單純肝臟疾病，而是代謝異常的警訊，病程惡化時會進展為代謝性脂肪肝炎，引發肝纖維化、肝硬化、甚至肝癌。

但目前困境是，除了脂肪肝不痛不癢，民眾缺乏健康意識、篩檢率不高，高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍表示，目前脂肪肝檢查以超音波為主，由於傳統超音波由醫師肉眼判讀，高度依賴醫師經驗，較主觀且難以標準化，因此容易影響判斷患者風險層級與後續治療決策。

即使現在有更精密的超音波，可將脂肪肝嚴重程度數據化，並針對纖維化診斷，但設備費用高昂，中小型醫院或基層診所較難普遍設置；若要更進一步接受磁振造影檢查，也並非所有人都能負擔。

此外，脂肪肝患者容易合併其他慢病，例如糖尿病、心血管疾病、肥胖等，經常在不同科別就診，跨科醫師對脂肪肝或肝炎的疾病風險不一定熟悉，可能造成診斷延誤，病人醫療資訊如果散落不同科別或院所，缺乏統一資料架構，對於疾病進程和處置也較難有完整紀錄。

40歲後別忽略脂肪肝，專家籲成人健檢加做腹部超音波

面對諸多限制，莊萬龍建議，在提高篩檢率部分，40歲過後建議在成人健檢時加做腹部超音波。

他也建議，超音波檢查最好找有經驗的肝膽腸胃專科醫師，醫師除了觀察影像，也會參考其他抽血、生化指數，判斷脂肪肝嚴重度，給出治療建議。

為了補足現階段的不足，莊萬龍表示，台灣肝臟研究學會與台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學及台灣生醫大數據科技合作，啟動「代謝脂肪肝與肥胖風險分層級管理智慧篩檢計畫」，預計3年內擴展至全台25家醫院，打造代謝脂肪性肝病及代謝性脂肪肝炎防治網，進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，進行風險評估、支援臨床決策及提供個人化治療建議。

未來脂肪肝相關檢查資料將匯入資料庫，AI可輔助判斷脂肪肝嚴重度，不一定要第一時間就使用精密超音波或進行核磁共振檢查、甚至具侵襲性的切片；民眾如果其他檢查數字有異狀，也能提高警覺並接受超音波篩檢，以早期診斷出脂肪肝，獲得更妥善治療。

