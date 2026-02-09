脂肪肝有救了！醫推「青花椰苗＋大花椰菜」解毒力飆50倍 不必吃保健品

面對健檢報告出現脂肪肝紅字，許多民眾第一時間想到的是購買保肝保健品。瀚仕診所功能醫學醫師許嘉珊建議，與其急著尋找營養補充品，不如重新檢視日常飲食內容。她強調，十字花科蔬菜是協助肝臟解毒的重要幫手，尤其「大花椰菜」搭配「青花椰苗」的組合，只要掌握正確食用方式，就能啟動細胞最高等級的防禦機制。

十字花科蔬菜是協助肝臟解毒的重要幫手，尤其「大花椰菜」搭配「青花椰苗」的組合，只要掌握正確食用方式，就能啟動細胞最高等級的防禦機制。 （示意圖／Pixabay）

許嘉珊在粉專分享時指出，台灣脂肪肝盛行率約為33.3%，而這兩種蔬菜在肝臟解毒過程中扮演不同角色。她以企業經營為例說明，「即使有了超強的總經理，還是需要執行的員工一樣，兩者缺一不可」，許多人誤以為營養價值較高的青花椰苗可以完全取代大花椰菜，但實際上它們分別負責肝臟解毒的不同面向。

發芽3至5天的青花椰苗，被許嘉珊比喻為高效能的「解毒總經理」。其最大特色在於「蘿蔔硫素前驅物」濃度可達成熟花椰菜的20至50倍，研究顯示這能啟動細胞內路徑，與降低肝臟氧化壓力、改善脂肪肝指標呈正相關。青花椰苗主要負責啟動肝臟的第二階段解毒，「把致癌物、重金屬與化學毒素轉化為水溶性，協助安全排出」。

許嘉珊在粉專分享時指出，台灣脂肪肝盛行率約為33.3%，而這兩種蔬菜在肝臟解毒過程中扮演不同角色。（圖／翻攝 履行生活 許嘉珊醫師臉書 ）

不過許嘉珊也提醒，青花椰苗「很怕熱」，建議採取生食、細嚼慢嚥或打成精力湯的方式食用，才能完整獲得酵素活性。至於成熟的大花椰菜，則扮演勤奮的「清運部隊」角色，提供纖維體積與徹底掃蕩毒素的功能。

大花椰菜富含的膳食纖維像海綿一樣吸附廢物，能阻斷毒素被腸道二次吸收回肝臟。許嘉珊說明，它還富含I3C（吲哚-3-甲醇），能幫助代謝環境荷爾蒙（如塑化劑），減輕肝臟負擔。在烹調方式上，她建議「輕蒸3至5分鐘即可」，既能保留養分又可減少脹氣問題。

針對想改善脂肪肝的民眾，許嘉珊推薦採取「雙效方式」：每週至少攝取3至5次十字花科蔬菜（綠花椰、白花椰、高麗菜），幫助腸道定期清潔；每天再食用一把（約15至20g）生青花椰苗，為肝臟提供額外支援。她強調，「肝臟是沉默的器官，它不見得喜愛大魚大肉，只求你給它對的燃料。」

