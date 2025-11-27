脂肪肝盛行率破3成「新國病」 防治網拚3年擴展25醫院 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

脂肪肝成新國病！根據統計，台灣人脂肪肝盛行率超過三成，不但超越病毒性肝炎成為台灣最常見的肝臟疾病，更與肥胖症、糖尿病、三高、心血管重症及數種癌症顯著相關。台灣肝臟研究學會今（27）日宣布與國衛院及醫院合作，預計三年內要擴展至25家醫院，打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網，進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」。

台灣肝臟研究學會今與高雄醫學大學、中山大學、國家衛生研究院等，正式簽署合作備忘錄（MOU），啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。

脂肪肝的風險常被低估！台灣肝臟研究學會會長、台大醫學院內科教授劉俊人說，脂肪肝其實是全身代謝失衡的第一個警訊，台灣成人有高達三到五成罹患脂肪肝，心肌梗塞及腦中風風險都顯著增加，唯有越早診斷、介入，才能降低風險。

劉俊人指出，國際已將「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」正名為「代謝性脂肪肝病（MASLD）」，強調脂肪肝已不再是單純肝臟疾病，而是代謝異常的警訊，病程惡化時會進展為代謝性脂肪肝炎，引發肝纖維化、肝硬化與肝癌風險。

研究就顯示，代謝性脂肪肝病屬多重系統性疾病，是三高共病的獨立危險因子，患者平均餘命平均比一般人短約4 年，主要死因包括心血管事件、肝硬化併發症、肝癌與其他癌症。

高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍強調，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃瞄等檢查，有成本昂貴、影像判讀不一致等限制，導致許多患者未能被早期診斷與治療，智慧篩檢 與非侵入性技術能提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，有望突破現行篩檢瓶頸，提高診斷率與治療率。高雄醫學大學附設醫院將率先作為示範場域，預計三年將擴展至全台25家醫院。

國衛院院長司徒惠康強調，代謝疾病已成為國人健康重大負擔，國衛院近年致力於推動精準醫療與資料庫建置，支援疾病預測與個人化治療，這一次合作，正是展現產官學研醫的整合力量，有助強化慢性病防治。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

