脂肪肝盛行率 逾3成

台灣人脂肪肝盛行率超過三成，不但超越病毒性肝炎成為台灣最常見肝病，更與肥胖症、糖尿病、三高、心血管重症及數種癌症顯著相關。脂肪肝患者有一‧五倍心肌梗塞、一‧四倍腦中風及二倍肝癌風險，平均減少四年平均餘命。積極推動脂肪肝早篩早治，已成預防心血管重症與癌症的當務之急。

國家衛生研究院院長司徒惠康昨（二十七）日表示，代謝疾病已成國人健康重大負擔，國衛院近年致力於推動精準醫療與資料庫建置，支援疾病預測與個人化治療。

廣告 廣告

「脂肪肝風險常被低估，但其實是全身代謝失衡第一個警訊！」台灣肝臟研究學會會長暨台大醫學院內科教授劉俊人表示，台灣成人高達三到五成罹患脂肪肝，患者心肌梗塞及腦中風風險顯著增加，越早診斷、介入，越能降低進展風險。

事實上，國際已將「非酒精性脂肪肝病（NAFLD）」正名為「代謝性脂肪肝病（MASLD），強調脂肪肝已不再是單純肝病，而是「代謝異常」的警訊。病程惡化時會進展為「代謝性脂肪肝炎（MASH）」，進而引發肝纖維化、肝硬化及肝癌等風險。

【中央社台北二十七日電】脂肪肝與糖尿病、癌症相關，國內盛行率達三十五％，卻不易發現。產官學界今天宣示啟動「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，盼三年內擴展至二十五家醫院，打造防治網。

台灣肝臟研究學會、台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學，與國家衛生研究及華碩合資成立的台灣生醫大數據科技，共同簽署合作備忘錄（MOU），宣示啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。

國衛院新聞稿說明，計畫將結合非侵入性檢測技術，打造具彈性且實用的脂肪肝智慧篩檢與照護系統，包含風險評估工具，臨床決策支援系統，以及個人化治療建議等。盼透過與學會、醫院及多專科的共同照護與相關機構的合作，降低代謝性脂肪肝對醫療系統與國民健康的負擔。

高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍指出，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃瞄等檢查，有成本昂貴、影像判讀不一致等限制，導致許多患者未能被早期診斷與治療。智慧篩檢與非侵入性技術能提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，則有望提高診斷率，高醫將率先作為示範場域，並盼在三年將此系統擴展至二十五家醫院。

國衛院院長司徒惠康表示，此次合作將打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網，進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，推動國家慢性病智慧精準醫療。展現產官學研醫整合力量，有助強化慢性病防治。