脂肪肝盛行率35% 智慧篩檢啟動盼3年擴至25醫院

（中央社記者曾以寧台北27日電）脂肪肝與糖尿病、癌症相關，國內盛行率達35%，卻不易發現。產官學界今天宣示啟動「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，盼3年內擴展至25家醫院，打造防治網。

台灣肝臟研究學會、台灣諾和諾德、高雄醫學大學、中山大學，與國家衛生研究及華碩合資成立的台灣生醫大數據科技，共同簽署合作備忘錄（MOU），宣示啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。

「脂肪肝的風險常被低估，但其實是全身代謝失衡的第一個警訊！」台灣肝臟研究學會會長劉俊人表示，台灣35%成人罹患脂肪肝，且患者心肌梗塞風險為常人的1.5倍、腦中風風險為1.4倍、肝癌風險也為2倍，平均餘命也較常人減少約4年。

廣告 廣告

劉俊人指出，國際已將「非酒精性脂肪肝病」正名為「代謝性脂肪肝病」，其不只是單純肝臟疾病，而是代謝異常的警訊。病程惡化時會進展為「代謝性脂肪肝炎」，引發肝纖維化、肝硬化與肝癌風險。

健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻指出，台灣健康照護型態和健保給付制度就要朝向更重視預防醫學、健康促進與全人全齡的照顧，而代謝性脂肪肝病正是連結多科別、最需要整合的慢性病領域。

國衛院新聞稿說明，計畫將結合非侵入性檢測技術，打造具彈性且實用的脂肪肝智慧篩檢與照護系統，包含風險評估工具，臨床決策支援系統，以及個人化治療建議等。盼透過與學會、醫院及多專科的共同照護與相關機構的合作，降低代謝性脂肪肝對醫療系統與國民健康的負擔。

高雄醫學大學代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍指出，傳統肝臟超音波與肝纖維化掃瞄等檢查，有成本昂貴、影像判讀不一致等限制，導致許多患者未能被早期診斷與治療。智慧篩檢與非侵入性技術能提升準確度並擴大篩檢覆蓋率，則有望提高診斷率，高醫將率先作為示範場域，並盼在3年將此系統擴展至25家醫院。

國衛院院長司徒惠康表示，此次合作將打造全國「代謝性脂肪肝病」及「代謝性脂肪肝炎」防治網，進一步建立「台灣脂肪肝登錄資料庫」，整合智慧篩檢與大數據，推動國家慢性病智慧精準醫療。展現產官學研醫整合力量，有助強化慢性病防治。（編輯：管中維）1141127