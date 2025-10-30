脂肪肝隱藏危機！每3人就1人中招 20%肝癌患者與此病有關
隨著現代社會生活方式的改變，脂肪肝這一健康問題日益受到關注。根據衛福部國健署的統計，台灣每三個人中就有一人患有脂肪肝。這一狡猾的健康問題不僅影響肝功能，還可能導致肝硬化甚至肝癌。事實上，大約20%的肝癌患者與脂肪肝有關。
什麼是脂肪肝？
脂肪肝是指肝臟內脂肪含量超過肝臟重量的5%。主要分為兩種類型：酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝（NAFLD）。其中，NAFLD尤為常見於肥胖和糖尿病患者。體重超標者中，約有60%可能會罹患NAFLD。這一疾病通常無明顯症狀，但可能會引起疲倦、腹部不適或肝臟腫大。
風險因素與治療方法
NAFLD的主要風險因素包括肥胖、糖尿病和高血壓。隨著飲食西化和運動量減少，這一問題愈加普遍。代謝症候群進一步加劇了NAFLD的嚴重性，因為胰島素抗拒會影響肝臟的脂肪代謝功能，導致疾病惡化。
針對NAFLD的治療，減重和增加運動量是關鍵策略。健康的飲食習慣，如減少飽和脂肪、糖分和精製碳水化合物的攝入，並增加新鮮蔬果和全穀類的攝取，也有助於改善病情。研究顯示，每日補充300毫克維生素E有助於改善肝臟健康。
代謝性脂肪肝病（MAFLD）
此外，代謝性脂肪肝病（MAFLD）是另一種與代謝功能障礙相關的脂肪肝問題。MAFLD的發生率在25%至33%之間，並隨著全球肥胖率的增加而上升。未及時處理的MAFLD可能會引發肝硬化甚至肝癌。
定期健康檢查是及早發現肝臟問題的有效措施。改變生活方式，包括規律運動和健康飲食，是防治脂肪肝的重要步驟。透過這些方法，不僅能減少肝臟脂肪的堆積，還能有效改善肝功能。維護健康的生活習慣，不僅對於肝臟，對整體健康也有重大意義。
更多每日健康報導
42歲無病史卻罹患乳癌三期，醫生竟神回：妳得癌症就是因為「不生小孩」！真相讓她一秒崩潰！「變胖」又「變笨」！「不吃澱粉」的四大後遺症，這樣吃讓新陳代謝回春20年｜每日健康 Health只要一直做「這個姿勢」連續7天，腹肌、大腿肌通通都有了，太輕鬆了吧！
其他人也在看
秋冬零食新選擇！橘子消疲勞防感冒，搭對食材還助養骨
日本含檸檬酸的飲品近年銷量大增，過去四年飆漲約五倍！大家發現，檸檬酸不僅能減輕疲勞、提升免疫力，還能消水腫。令人驚喜的是，這股健康熱潮不只適用於夏天清涼解渴，到...早安健康 ・ 1 天前
八旬婦罹患零期「肝癌」 「電燒治療」尋求根治！
【健康醫療網／記者陳靖安報導】83歲的黃女士因身體不適到台北慈濟醫院就診，就診過程中意外發現肝功能異常，進一步檢查發現一顆約1.5公分的肝臟腫瘤，確診為第零期肝癌，同時也發現黃女士患有B型肝炎，卻因沒有症狀所以不曾進行相關治療。所幸發現及時，由台北慈濟醫院胃腸肝膽科鄭煜明醫師執行電燒治療，術後三天黃女士順利出院，目前僅需定期追蹤避免復發。 一旦感染過B、C型肝炎 恐提高肝癌風險 鄭煜明醫師指出，台灣肝癌的高危險族群主要與B、C型肝炎相關，B型肝炎約佔五成、C型肝炎約四成，其餘則與脂肪肝或酒精肝等有關。雖然隨著疫苗及抗病毒藥物的普及，肝癌整體發生率逐年下降，但一旦感染過B、C型肝炎，就有罹癌風險，且患者年齡層有增加趨勢。 肝癌初期幾乎沒有症狀，隨病情惡化，若腫瘤壓迫到膽管可能出現黃疸，晚期則多發生轉移，導致肝衰竭、腹水、食慾下降與體重驟減，嚴重影響生活，因此及早發現與治療是重要關鍵。 肝癌初期「電燒治療」可根治 超音波導引提升安全性 根據臨床數據，零期肝癌治療後平均存活率超過10年以上，若延誤至第二期則縮短為約5年，第三期降至2.5年，若已轉移，存活時間僅剩半年。「在第零期使用電燒治療普健康醫療網 ・ 21 小時前
衛福部：入境無論是否疫區「一律同等查核」
[NOWnews今日新聞]台中爆出非洲豬瘟案例，衛福部食藥署針對後市場稽查，加強查核中國及東南亞食品業者。而邊境包裹的加嚴查核部分，衛福部長石崇良回應，在邊境攜帶輸入物品會經過X光掃描或直接開箱等，主...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
67歲婦人無痛血尿 竟是罹癌！達文西手術根除病灶留腎臟
67歲林女士近期出現間歇性無痛血尿，原本以為只是小問題，至醫院檢查後，竟發現左側輸尿管末端長了一顆5公分腫瘤，並造成腎水腫情形，確診為輸尿管泌尿上皮癌後，醫師安排化療縮小腫瘤，再利用達文西手術（需自費）切除腫瘤並重建輸尿管，成功保留腎臟功能，林女士術後追蹤至今，病情控制良好。自由時報 ・ 1 天前
創作歌手黃小玫因罕見「NK/T細胞淋巴癌」辭世 醫師提醒：別忽視長期鼻塞與出血
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌34 歲創作歌手黃小玫因罹患罕見血液癌「NK/T 細胞淋巴癌」離世，引發社會關注。這種癌症進展快速、早期症狀易被忽略，包括單側鼻塞、鼻出血、頸部淋巴腫大等。早期診斷與治療可改善預後，醫師提醒持續鼻腔異常務必就醫檢查，警示大眾提高警覺。34歲創作歌手黃小玫，曾以〈我們在台灣見吧！〉及台灣燈會主題曲〈海與光〉感動無數聽眾，並以〈24 小時基隆〉榮獲「日本國際觀光影像節」最佳東亞影像獎。近日傳出她因罹患罕見疾病──「NK/T 細胞淋巴癌」離世，令外界震驚與惋惜。醫界指出，這是一種高惡性、進展快速的血液癌症，雖然罕見，但在亞洲尤其台灣相對較常見。若能早期辨識與治療，仍有機會延長存活。什麼是 NK/T 細胞淋巴癌？「NK/T 細胞淋巴癌」（Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type）是一種非何杰金氏淋巴癌，起源於自然殺手細胞（NK cell）或T 淋巴細胞（T-cell）。好發年齡約在 30～50 歲之間，常見於鼻腔、鼻竇或上呼吸道，因此初期症狀容易被誤認為慢性鼻炎或過敏。根據台灣血液腫瘤學會資料，亞洲患者比例明顯高KingNet 國家網路醫藥 ・ 23 小時前
坣娜胰臟癌病逝！沉默殺手存活率僅13% 5大症狀警訊別忽略
藝人坣娜因胰臟癌過世，引起外界關注這種被稱為「沉默殺手」的癌症。由於胰臟癌早期症狀不明顯，且發病原因複雜，使得患者多在中晚期才確診，治療與康復難度高，5年存活率只有約13%。鏡報 ・ 1 天前
東北季風減弱 北台灣氣溫回升
（中央社台北30日電）氣象署表示，今天華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。中央社 ・ 1 天前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險、4飲食少吃
無聲癌王太可怕「8招預防胰臟癌」！7族群高風險造咖 ・ 18 小時前
坣娜胰臟癌病逝！醫揭5大症狀示警 50歲以上為高風險群
根據禾馨民權健康管理診所院長林相宏說法，胰臟癌早期可能出現的5大症狀包括腹痛、背痛、噁心想吐、糖尿病及黃疸引起的皮膚搔癢。林醫師提醒，一旦同時出現這些症狀，應特別提高警覺。林相宏指出，胰臟與背部脊椎鄰近，當出現背痛時也可能是胰臟異常的徵兆。他引述日本學者Ya...CTWANT ・ 1 天前
坣娜罹「癌王」胰臟癌病逝 醫師示警這三類食物少碰：易誘發
歌手坣娜昨日（10/29）傳出病逝，享年59歲，具知情人士指出，坣娜生前飽受重大車禍後遺症和紅斑性狼瘡所苦，不過最終是因胰臟癌辭世。胰臟癌有「癌王」之稱，其惡性度高，令人聞之色變，胃腸肝膽科醫師錢政弘過去也曾在臉書發文提醒，愛吃「甜食、高油、精緻澱粉」3類食物，是胰臟癌高危險族群。太報 ・ 1 天前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
坣娜疑胰臟癌離世 50歲後新診斷糖尿病恐為唯一警訊
歌手坣娜疑似因胰臟癌病逝，享年59歲。胰臟癌被稱為「癌王」，其惡性度高且診斷困難，林相宏醫師指出，糖尿病可能是早期發現胰臟癌的唯一機會，尤其50歲以後新診斷的糖尿病患者需特別留意。中天新聞網 ・ 1 天前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
坣娜傳不敵「癌王」！名醫曝8高危險群
玉女歌手坣娜驚傳早在本10月16日因胰臟癌病過世，享壽59歲，震驚演藝界。醫學專家指出，其實胰臟癌是難以對付的「癌王」，因為早期症狀相當不明顯，且被認為是腸胃疾病，到末期才發現，為時已晚。不過有醫師分享早期胰臟癌的「唯一明顯警訊」，另外強調「8類高風險群」也要當心！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男性注意！「攝護腺癌」有3大明顯症狀
[NOWnews今日新聞]攝護腺癌為我國男性發生率第三位的癌症，死亡率居第六。國民健康署提醒男性民眾，應留意身體異常徵兆，倘出現排尿異常、夜尿頻繁或不明骨骼疼痛等症狀，應及早就醫評估，以利早期診斷與治...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
癌症年奪5.3萬命！醫揭「癌前9警訊」：老是睡不飽慘了
癌症是國人十大死因之首，一年就奪走5.3萬條人命。醫師黃軒表示，事實上，在人未確診罹癌之前，就會出現9大現象，例如長期疲倦、咳嗽2週不癒、長期胃灼熱、腹脹不退（尤其女性）、夜間腹痛等9大現象，因此，每次莫名疲倦、咳嗽治不好、持續胃灼熱，都可能是身體在發出求救的訊號。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國10歲男童術後「消化系統被無故切除」 母崩潰求真相：靠注射營養液維生
山東菏澤一名12歲男童小燁（化名）原本健康活潑，卻因10歲時一場意外和一次手術，從此改變了一生。2023年10月26日，小燁在校園和同學玩耍時撞傷肚子，經醫院檢查竟被診斷出腹腔腫瘤，後續又於手術過程中切除胰腺、十二指腸、大部分胃與小腸。孩子母親崩貴表示，如今孩子無法正常進食，只能依靠靜脈注射營養液維生。太報 ・ 20 小時前
冬粉熱量低？「料理方式錯誤」恐增高血壓風險
秋冬季節天氣轉涼，冬粉成為麻油雞或薑母鴨等暖胃料理的常見配料，許多人因其熱量比白飯低而選擇食用。然而，營養師老辜指出，冬粉雖給人「低熱量」的印象，但若以炒、涼拌、麻辣等方式烹調，往往會攝取過量的鈉，增加高血壓風險。中天新聞網 ・ 18 小時前