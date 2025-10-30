脂肪肝隱藏危機！每3人就1人中招 20%肝癌患者與此病有關

隨著現代社會生活方式的改變，脂肪肝這一健康問題日益受到關注。根據衛福部國健署的統計，台灣每三個人中就有一人患有脂肪肝。這一狡猾的健康問題不僅影響肝功能，還可能導致肝硬化甚至肝癌。事實上，大約20%的肝癌患者與脂肪肝有關。

什麼是脂肪肝？

脂肪肝是指肝臟內脂肪含量超過肝臟重量的5%。主要分為兩種類型：酒精性脂肪肝和非酒精性脂肪肝（NAFLD）。其中，NAFLD尤為常見於肥胖和糖尿病患者。體重超標者中，約有60%可能會罹患NAFLD。這一疾病通常無明顯症狀，但可能會引起疲倦、腹部不適或肝臟腫大。

風險因素與治療方法

NAFLD的主要風險因素包括肥胖、糖尿病和高血壓。隨著飲食西化和運動量減少，這一問題愈加普遍。代謝症候群進一步加劇了NAFLD的嚴重性，因為胰島素抗拒會影響肝臟的脂肪代謝功能，導致疾病惡化。

廣告 廣告

針對NAFLD的治療，減重和增加運動量是關鍵策略。健康的飲食習慣，如減少飽和脂肪、糖分和精製碳水化合物的攝入，並增加新鮮蔬果和全穀類的攝取，也有助於改善病情。研究顯示，每日補充300毫克維生素E有助於改善肝臟健康。

代謝性脂肪肝病（MAFLD）

此外，代謝性脂肪肝病（MAFLD）是另一種與代謝功能障礙相關的脂肪肝問題。MAFLD的發生率在25%至33%之間，並隨著全球肥胖率的增加而上升。未及時處理的MAFLD可能會引發肝硬化甚至肝癌。

定期健康檢查是及早發現肝臟問題的有效措施。改變生活方式，包括規律運動和健康飲食，是防治脂肪肝的重要步驟。透過這些方法，不僅能減少肝臟脂肪的堆積，還能有效改善肝功能。維護健康的生活習慣，不僅對於肝臟，對整體健康也有重大意義。

更多每日健康報導

42歲無病史卻罹患乳癌三期，醫生竟神回：妳得癌症就是因為「不生小孩」！真相讓她一秒崩潰！「變胖」又「變笨」！「不吃澱粉」的四大後遺症，這樣吃讓新陳代謝回春20年｜每日健康 Health只要一直做「這個姿勢」連續7天，腹肌、大腿肌通通都有了，太輕鬆了吧！