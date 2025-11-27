脂肪肝3成國人有 產官學合推「智慧篩檢平台」將擴及25院

台灣肝臟研究學會攜手各界，推動「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕我國脂肪肝盛行率高達3成，已超越病毒性肝炎，成為台灣最常見的肝臟疾病，提升國人心血管疾病與癌症發生風險。台灣肝臟研究學會主導，攜手諾和諾德、高醫大、中山大學、台灣生醫大數據科技，簽署合作備忘錄(MOU)，啟動全國首創「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」。

台灣肝臟研究學會會長劉俊人指出，據統計我國每10名成年人中，就有3人具有脂肪肝，且近年來有年輕化趨勢，糖尿病、肥胖族群中的盛行率更可達到40至80%，且患者的中風風險是一般人的1.4倍、心肌梗塞風險是一般族群的1.46倍，死於重大心血管事件的機率更較健康人增加3成。

同時劉俊人表示，脂肪肝問題若放任不管，還可能進入「肝病三部曲」，誘發慢性肝炎後，持續惡化為肝硬化，最後更可能引起肝癌，但只要及早控制脂肪肝，就有助於全身其他多種疾病改善，其中整體心血管事件風險可降低8%、心肌梗塞發生率可降低12%。

高醫大代謝性疾病與肥胖研究中心主任莊萬龍說，脂肪肝患者往往會同時具有多種疾病，並因此在不同科別就診，若不同科的醫師對於脂肪肝的了解不足，可能因此漏接高風險個案，並導致患者資訊分散，且轉介路徑不明確，患者容易因此中斷治療，難以得到有效的整體照顧。

莊萬龍強調，對抗脂肪肝是邁向健康台灣重要的一環，「代謝脂肪肝與肥胖風險分層及管理智慧篩檢計畫」，且預計在3年內擴及25家醫院，高醫大附醫則會率先作為示範場域。

台灣生醫大數據科技總經理吳漢章說，台灣的慢性病管理因患者持續增加，面臨嚴峻的挑戰，多重共病也挑戰過往單一慢性病對症照顧的治療模式，這次計畫希望透過數據分析，主動發現高風險個案，並逐漸累積資料，輔助臨床決策支援，未來也可以提供個人化慢性病管理的完整生態系。

國衛院長司徒惠康指出，慢性病是癌症、傳染病之外，影響台灣民眾健康的重要議題之一，脂肪肝會影響人體代謝與心血管系統，並提高癌症發生率，過去30年卻被長期忽略，未來希望能結合更多研發、產業能量與政策搭配，建構好的系統防治國人健康的疾病。

