脂肪越多瘦素越高？營養師揭「瘦素阻抗」才是肥胖關鍵

許多人以為脂肪越多、瘦素分泌越旺盛就能自然變瘦，但實際情況遠比想像中複雜。「瘦素阻抗」才是肥胖者難以自然抑制食慾的核心原因，極端節食不僅無法解決問題，更可能觸發人體生存機制，導致暴食與復胖的惡性循環。

許多人以為脂肪越多、瘦素分泌越旺盛就能自然變瘦，但實際情況遠比想像中複雜。（示意圖／AI生成圖）

營養師邱世昕在臉書粉專「營養師教練-世昕」發文說明，瘦素是由脂肪細胞所製造並釋放的一種蛋白質激素，主要擔任脂肪與大腦之間的「通訊兵」角色。在正常運作下，當人體吃飽、脂肪庫存充足時，脂肪細胞會釋放瘦素進入血液，跨越血腦障壁後傳達訊號給下視丘，促使大腦下達停止進食、提高基礎代謝與加速能量消耗的指令。

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然而，邱世昕進一步指出，臨床研究發現，體脂肪高的人血液中的瘦素濃度其實比一般人高出許多，形成「高瘦素血症」，但當大量瘦素長期轟炸大腦，下視丘的受體便會如同「重聽」一般失去敏感度，或瘦素無法順利穿透血腦障壁。結果是身上脂肪滿載，大腦卻完全收不到飽足訊號，反而誤以為身體正在鬧饑荒，持續發出強烈飢餓訊號，促使攝取更多熱量。

當大量瘦素長期轟炸大腦，下視丘的受體便會如同「重聽」一般失去敏感度，或瘦素無法順利穿透血腦障壁。（示意圖／AI生成圖）

針對許多人採取的「極端節食」策略，邱世昕警告，當突然大幅限制熱量時，體內脂肪細胞會立即進入警戒狀態，血液中的瘦素濃度會在短時間內急遽下降。瘦素暴跌是觸發人體生存機制的關鍵訊號，大腦會判定正面臨生存危機，隨即調降基礎代謝率進入節能模式，並強烈活化神經元，引發對高熱量食物的渴望，這正是極端節食後往往伴隨不可控制暴食與迅速復胖的原因。

邱世昕提出三項改善瘦素敏感度的具體建議。其一為戒除高糖與高度加工食品，他引用研究指出，飲食中過量的果糖、精製糖與飽和脂肪，是誘發下視丘慢性發炎、導致瘦素阻抗的核心元兇。其二為確保充足睡眠，缺乏睡眠特別是慢波睡眠不足，會顯著抑制夜間瘦素分泌，同時提高飢餓素濃度，大幅增加隔天對精緻碳水化合物的渴望。其三為採取溫和的熱量赤字並搭配規律運動，以每日減少300至500大卡的穩定能量限制，結合阻力與有氧訓練，臨床證實能有效調降過高的基礎瘦素濃度，並逐步找回大腦的敏感度。

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