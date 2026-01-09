脂肪、血糖都怕它！「堅果之后」降壞膽固醇 護血管又養膚

記者鄭玉如／台北報導

每天適量攝取堅果，有益身體健康。營養師林俐岑指出，被譽為「堅果之后」的夏威夷豆，富含單元不飽和脂肪酸、錳、維生素B1及抗氧化物等，有助於降低血液中的壞膽固醇、維持血管彈性、穩定血糖等，不過夏威夷豆油脂含量豐富、熱量高，每日食用量最好控制在5至7顆。

夏威夷豆是營養王者！富含好油 降壞膽固醇、穩血糖

林俐岑在臉書粉專提到，夏威夷豆的口感細緻、帶有天然奶香，營養價值高，富含優質油脂，脂肪含量約佔重量的75%，主要為單元不飽和脂肪酸，還有錳、維生素 B1、鎂、銅和鐵等人體所需微量元素，以及抗氧化物，例如類黃酮與維生素E。

廣告 廣告

此外，夏威夷豆是所有堅果中單元不飽和脂肪酸（又稱油酸）含量最高的，有助於降低血液中的壞膽固醇（LDL）、維持血管彈性；還富含棕櫚油酸，其為較少見的Omega-7脂肪酸，能提升胰島素敏感性，幫助血糖穩定與代謝，甚至維持皮膚彈性與傷口癒合，並抑制脂肪堆積。

夏威夷豆在堅果類中，碳水化合物含量相對較低，能夠提供極高的飽足感，又不會對血糖造成劇烈波動。最後，夏威夷豆富含的「錳」，是多種酵素的輔因子，參與骨骼形成、凝血功能以及抗氧化壓力。

夏威夷豆營養但熱量高 營養師：每日最多七顆別過量

林俐岑提醒，夏威夷豆營養價值高，但攝取時仍要注意，它的油脂含量豐富，每100克熱量超過700大卡，建議每日食用量控制在5至7顆，且一定要選擇原味，過多調味反而攝取到額外的糖與鈉，增加身體負擔，此外，由於不飽和脂肪酸容易氧化，建議存放在陰涼處或冰箱冷藏，並盡速吃完。

更多三立新聞網報導

冬天浴室最危險！洗完澡竟猝死 醫揭「6類人」是高危群：常熬夜也中

1月彗星撞出財庫！「4星座」迎財富翻轉期 鈔票數到手軟

喝咖啡、茶不算補水？營養師揭「3大喝水真相」 1關鍵更重要

衣服曬不乾有霉味？又沒烘衣機 家事達人揭「3招」超快乾

