脆上湧出一堆詐騙文 網紅揭「起手式」：XXX工程師

知名電玩實況主「丁特」提醒，近期Threads上出現許多詐騙文，以工程師及內線消息為起手式。（示意圖：shutterstock／達志）

台股衝上28000點，吸引許多民眾投資，但網路陷阱不可不防，知名電玩實況主「丁特」發文示警，提醒Threads上出現許多投資詐騙文，起手式都是強調自己有內線消息，想要誘騙被害人加入群組進行詐騙。

丁特在Threads上示警，指最近脆上有很多詐騙文案，起手式通常是「我老公是年薪300萬的台積電工程師」，不然就是自稱聽到什麼科技內線要報明牌，最後話題都會導向股票話題，然後拉人進群組開始詐騙。

丁特也說，底下留言一堆人回覆+1要聽內幕，不然就是很認真在跟版主聊天，讓他猶豫該不該留言戳破，感嘆看到一堆人的畢生積蓄要被騙走實在很無奈，提醒大家要時刻保持警覺。

貼文引起熱議，不少人有所警覺，「加了群裡面十幾個以為都是活人，殊不知全是人機，就為了騙你一個」、「超多，通常都挑一些很熱門的股票提，然後用假對帳單吸引人，要你加入他們的交易平台，錢存進去後...GG」、「原本是台積，現在公司不定期更換」、「光是看到台積老公年薪300就知道詐騙了，行情是500」、「這是智商測試，不信的通過測試，信的花錢買智商，就算你是台積電工程師也不會有內線」。

也有研究股市的網友透露，「這種文要先看是不是新創的帳號和是不是境外帳號，先過濾一下」、「我都很認真跟人聊了105天鴻海了，結果還是有人說我詐騙，原來是有詐騙集團，用我頭像在那邊叫人領飆股」、「有真有假，看你自己怎麼去理解，買不買是你自己在操作喔」。

