脆上驚現「未來人」！他曝「2026是關鍵」

社群平台Threads近日驚現一位自稱來自其他時間現的「未來人」。他在內文提到自己因急需解決的未來事故，才會回到2026留下未來五年將會發生的重大事件，以此調整事件的走向。貼文曝光後，隨即在社群上掀起網友熱議，雖然許多網友質疑這位「未來人」的真實性，但也有不少人抱持好奇心，留言追問未來世界的樣貌。





Threads上驚現「未來人」預言5年重大事件！他揭：2026是文明轉折點

日前一位自稱為「未來人」的帳號「sombrero2079」寫下2026年至2030年世界將會發生的重大事件。（圖／翻攝自 Threads）

時空修正者現身？「未來人」sombrero2079 驚降 Threads

日前一位自稱為「未來人」的帳號「sombrero2079」在Threads掀起極大的討論。他於5日Threads上發出第一篇文章，內容寫道：「2026的各位你們好，我是來自其他時間線的未來人（我想這個詞會比較通俗好理解），因為一些急需解決的未來事故，我希望能夠留下一些未來五年會發生的事情，希望能盡可能調整一些事件走向。」他列舉出2026年至2030年世界將會發生的重大事件：

2026:

1. 烏克蘭跟俄羅斯將會在2026年2月完成初步停火協議。

2. 會因為AI引發一起嚴重的國際事故。

3. 美、歐地區會有嚴重的大型野火，造成該州人口大量流失跟外移。

2027:

1. 東亞至東南亞一帶會有一起非常嚴重的7級以上地震，造成該地區嚴重損毀，但各國會協助。

2. 一間知名跨國企業倒閉。

3. 因為無人機造成的恐攻開始發生。

2028:

1. AI深偽技術已經非常成熟，會有一任大國領導人因為此事件被嚴重影響（但他是無辜的）。

2. 野火全年化。

3. 中國跟亞洲沿海城市遇到嚴重的海水倒灌問題。

2029:

1. 保險體系在部分國家無效化。

2. 金融風暴。

3. 會有國家對另一國家發起全面戰爭，核武差點發射。

2030:

1. 會有國家部分地區因AI技術，全面替代人工，開始嘗試給予人民即使沒有工作的最低基本收入。

2. 非洲會有國家因氣候變遷與政變原因消失。

「sombrero2079」指出在2026開始的往後兩年，是整個人類文明的重要轉折點。（圖／翻攝自 Threads）

為何鎖定2026？未來人預言：人類文明轉折點，未來兩年是關鍵

貼文曝光後，隨即在社群上掀起網友熱議。面對網友的質疑及各種問題，sombrero2079也做出回應，他表示自己的身體並沒有來到這個時空，而是採取一種「意識數位投射」的技術回來2026，至於為什麼選擇來這個時間點？sombrero2079表示：「因為從現在開始的往後兩年，是整個人類文明的重要轉折點。是個值得坐在第一排的好位置。」目前sombrero2079仍在Threads上持續發文，而這位「未來人」的真實性究竟為何，相信還會在社群持續熱議。





