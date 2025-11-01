脆化EQ賽／安心亞挖洞自跳傻白甜 胡宇威相愛相殺留一手

安心亞回應緋聞滿臉無奈。這不就是痣己搞出來的嗎？（攤手）

繼Lulu和陳漢典之後，小編大膽預言下一對步上紅毯的綜藝CP，應該就是阿Ken和安心亞了？（仙姑掐指）兩人在金鐘獎公布「偽婚紗照」還摸肚，根本在試水溫吧？不過安心亞在《星廚之戰》宣傳時又縮起來，被問到有機會在一起嗎？她數度結巴：「呃…應該是說…我們一直都是好搭檔。」現場被要求捶肚自清，讓她崩潰大喊：「我就沒有（懷孕）！」UCCU～誰叫妳要挖洞給自己跳呢？不只是EQ堪慮，我看IQ好像也…不過阿Ken喜歡就好。

安心亞（右）與阿Ken（左）有了這組合照，之後結婚就不用再拍婚紗照啦！（翻攝自安心亞IG）

胡宇威相愛相殺留一手

胡宇威（左）對愛妻陳庭妮（右）的廚藝說盡好話，真的很會餒～全天下腦公還不快學起來！

鮮少公開合體的胡宇威、陳庭妮，將初體驗獻給《星廚之戰》，兩人不曬恩愛，反而在節目中PK廚藝，在家還得玩保密防諜，胡宇威透露：「每次跟主廚視訊，都要特別躲起來，怕被她知道。」電話那頭真的是主廚嗎…（賊笑）（←唯恐天下不亂）不過陳庭妮坦言，腦公的做菜實力高出自己許多，只能盡力而為。話雖如此，胡宇威還是給水某的廚藝打了滿分，他笑著反問記者：「你覺得不給滿分，我等下回得了家嗎？（抖）」

