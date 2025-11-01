脆化EQ賽／蔡詩芸必娶女人變蝦妹 李聖傑表情失守欠調教

蔡詩芸（右）自曝有「bitch臉」，想靠料理影片拉近粉絲距離。小編認為拿下墨鏡更實際啦！左為懷秋。

挺過婚變風波的蔡詩芸、王陽明，越來越甜蜜，小編都快沒八卦好寫了～（見不得人好八婆嘴臉）蔡詩芸在實境秀宣傳上偷放閃，自曝私底下超疼腦公，「我幫他剝蝦、剝螃蟹，什麼都幫他剝。」應該也會順手剝衣服吧？（被打）她還說王陽明以前從不剝給她吃，「用愛感化」多年之後，現在終於會了，蔡詩芸笑說：「可能是有點罪惡感吧！」雖然這EQ夠高，但大S看了可能會氣到從金寶山爬出來。（地獄哏母湯）

李聖傑表情失守欠調教

李聖傑現場賣力飆歌。小編建議在演唱會之前，表情管理可以再練練啊

「情歌王子」李聖傑將在年底開唱，聽說演唱會門票一開賣就秒殺，還有網友淚訴：「搶得到IU，卻搶不到李聖傑。」甘伍摳拎？該不會是暗樁吧？（嘜亂供）李聖傑也高EQ回應：「我自己也覺得不可思議。」至於粉絲敲碗要他「解放胸肌」，李聖傑承諾會好好把握剩下兩個多月運動，「希望用最好的體態、最好的聲音，秀給大家看。」如果沒看到胸肌，粉絲可是會退票的喔～（誤）明明想給情緒價值，一出口卻是情緒勒索…小編道歉。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

脆化EQ賽／安心亞挖洞自跳傻白甜 胡宇威相愛相殺留一手

閃兵追追追／陳柏霖男神皮相阿桑魂 小煜肌關算盡太白目

閃兵追追追／小薰進退兩男我不說 黃少祺尿性邊緣人閃囉