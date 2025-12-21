脆友要辦Threads頒獎典禮！釣出蔡英文報名「網猛推1獎項」

政治中心／周希雯報導

臉書母公司Meta於2023年推出新社群平台「Threads」，憑藉精準推送內容、無廣告、資訊豐富等優勢，短短2年就成為台灣人最愛用的「脆」，加上其獨特演算法經常推薦陌生網友的貼文，也帶來許多意想不到的有趣互動。如今Threads已被笑稱是「台灣人的大型LINE群組」，因此有網友自發性發起非官方的頒獎典禮，請大家踴躍投稿；沒想到釣出前總統蔡英文現身報名，令眾人相當驚喜，也一面倒推薦她報名1獎項，「一定非妳莫屬！」

近期有網友發起首屆「金脆獎」，強調非官方舉辦也非營利，主旨是「為了回顧這一年脆上發生的大小事，讓所有值得被紀念的帳號都有機會登上頒獎台」。原PO指出，任何人都可以參加，評選聚焦於內容表現與創作特色、政治相關仇恨或議題不列入評選；可以提名其他帳號、但需獲得本人同意。獎項包含「最佳影響力獎」、「最佳小編獎」、「最佳角帳獎」、「最佳反串獎」、「最常出現在留言區獎」、「最佳創作獎」，預計12/21 5:00截止報名、12/21 8:00開始投票、12/31線上頒獎典禮。

蔡英文報名參戰「金脆獎」台灣Threads網友暴動！全場激推1獎項：非你莫屬

Threads才面世短短2年多，就打趴眾多平台、成為台灣人最愛用的社群平台。（圖／美聯社提供）

官方帳號如今已衝破8萬人追蹤，也引發熱烈討論。值得注意的是，已經退休的蔡英文也現身參戰，留言詢問「我可以報名哪一個獎？」令原PO驚喜大喊，「天啊這是我這輩子能見到的畫面嗎？小英總統來留言欸，我真的嚇到」，事後也在官方帳號發文，「太意外了，我現在手在抖」。

蔡英文現身參戰。（圖／翻攝「golden_threads_awards」Threads

對此，不少網友都大推「最佳總統獎」，並留言力挺「時代的變革者，台灣的第一位女性總統，台灣的驕傲」、「小英總統報哪一個獎都會得獎耶，因為您太棒了」、「小英想要哪個就給你哪個」、「最佳影響力獎誰比的過總統您」、「小英在很多人心中早就是最佳總統獎了」、「最佳影響力、最佳總統獎、最佳人緣獎！一定非妳莫屬！」、「什麼！！是小英總統⋯（尖叫中）」。





