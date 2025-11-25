脆樂團籌備演唱會哭倒沙發 Skippy意外曝光世界前8強身分
Crispy脆樂團日前首度站上TICC舉辦「相遇就是說了100次我愛你」演唱會，結婚3年的他們一起共度人生中要時光，丁丁還偷偷在演唱會中藏了一段驚喜告白給Skippy，她說：「在相愛的過程中，我們不是去逃離自己去愛人，而是在愛的過程中接回自己，最後會發現，愛自己和愛別人都是同一件事情。」坦言籌備演唱會過程，曾因壓力哭倒在沙發上，才發現對自己常常是一些比較負面的語言，在那次平復心情後，她走到浴室對自己喊話稱讚，也改寫對自己說的語言，最後不忘對Skippy說：「願你愛自己，像我愛你一樣。」
演唱會邀請金曲新人持修擔任嘉賓，Skippy與持修這對高中學長學弟話家常，索性直接在台上在交換彼此心愛的寶可夢卡，持修更稱讚學長：「我一直很佩服會打牌的人，因為我只買，不太會玩。」才發現原來當年Skippy竟然是寶可夢世界大賽前8強，所有的卡牌都是比賽贏來的。
演唱會上，脆樂團以〈年少的我們永遠輕狂〉、〈有多少光就有多少黑〉揭開序幕，唱到〈流浪〉時，現場播放了14年前兩人參加比賽的畫面，復刻當時的場景相當感人，Skippy不忘對當年的自己喊話：「我們有好好對待你的夢想喔！」此話一出後就哽咽流下眼淚，丁丁看到這幕也忍不住跟著落淚。此外寵粉的他們，也開放點歌環節，唱了〈煙火〉、〈你快樂嗎〉、〈學校〉、〈裝幀〉、還有改編方大同〈愛愛愛〉。
終於寫下新的里程碑，脆樂團幽默說：「從最一開始地下一樓的地下道，走到現在有六層樓高的TICC！」接著告白粉絲們：「演唱會是我們和你們一起在浪裡的航行，一波又一波的浪，一個又一個的循環，我們一次又一次相遇，今天我們會說很多很多次我愛你，而每一次「我愛你」，都是獨一無二的，送給在宇宙的角落的每一個你們。」
