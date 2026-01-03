脆派VS軟派大對決！農業部揭香甜芭樂挑選指南 一種芭樂籽超少

農業部公布芭樂挑選指南，建議民眾可針對喜歡的口感挑選適合的品種。（示意圖，pixabay）

台灣簡直是芭樂天堂！農業部建議大家根據愛的口感來挑選。如果你追求牙齒咬下那聲清脆，帝王、珍珠或是高雄2號珍翠芭樂絕對是首選。想省去吐籽麻煩的話，水晶芭樂是個好夥伴，高雄2號珍翠能帶來獨特的酸甜層次，彩虹芭樂則以香氣濃郁著稱，讓人每一口都充滿驚喜。

哪種芭樂的籽最少？

農業部近期在臉書發文，分享芭樂控的挑選建議指南，想找嚼勁十足的脆芭樂，點名珍珠和帝王芭樂準沒錯。要是討厭籽太多，水晶芭樂則是最佳選擇，如果想要口感更豐富，那帶有酸甜滋味的高雄2號珍翠或彩虹芭樂，保證讓民眾一吃就愛上。

哪種芭樂適合打果汁？

軟嫩派則是長輩與果汁控的最愛。宜蘭紅心芭樂肉質軟潤，顏色鮮豔動人；東山月芭樂則憑藉獨特香氣在果汁界佔有一席之地。這些品種通常果肉較為柔軟，汁水飽滿，入口即化的口感與脆芭樂截然不同，展現了芭樂的另一種魅力。

台灣農民技術了得，培育出各種風味的芭樂。農業部指出，這些品種在營養價值上不分軒輊，挑選時依喜愛口感與用途來決定，不管是想直接大口啃食，還是要打成汁，台灣芭樂都能完美勝任。

