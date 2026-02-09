脆爆紅名媛身分曝光！蔡幸娟獨生女「高奢＋幽默感」快速吸粉

蔡幸娟與獨生女Amanda。翻攝自蔡幸娟幸福共嬋娟FB



名人二代動態總是話題，在Threads爆紅的「Amanda」因S形身材、幽默感與高奢生活獲得超過7萬人關注，而Amanda從未主動提及自己的身分，直到近日有網友發現她是歌手蔡幸娟的獨生女「蛋蛋」（本名謝方易），有趣的是，蛋蛋曾在社群上分享一張搭乘私人飛機的照片，特地用愛心貼圖把母親的遮起來，盡可能不蹭母親的話題度，被網友激讚。

Amanda在社群上分享生活照，她常大方秀出姣好身材，高挺鼻子與大眼睛搭配精緻妝容特別惹眼，身上名牌包、衣服幾乎不重樣，也多次搭乘私人飛機，引人稱羨。

不過，Amanda沒有透露自己的身分訊息，僅透露自己正在準備金融證照，偶爾也會幽默分享與母親的互動，譬如因自己調皮，被媽媽形容是隻猴子，或者媽媽差點要把她扁成畸形兒等等，逗得粉絲大笑，直呼母女倆感情深厚。

自從Amanda是蔡幸娟的獨生女消息曝光後，不少人也在蔡幸娟的社群看到母女幸福合照，其中一張同遊西班牙，兩人頭靠頭非常親密，五官與氣質宛如一對姊妹。

事實上，現年59歲的蔡幸娟，自14歲出道，嗓音清麗，眼睛圓亮又溫柔，被譽為「小鄧麗君」、「東方娃娃」等封號，唱紅〈星星知我心〉、〈中國娃娃〉等曲子，也曾兩度入圍金曲獎最佳女演唱人、〈唐山過台灣〉獲得1986金馬獎最佳電影插曲獎。

2003年，蔡幸娟與電視節目製作人謝孔忠結婚，兩人生下Amanda，5年後離婚獨自扶養女兒長大，後來逐步淡出演藝圈，低調過活。

蔡幸娟14歲就出道，唱出多首名曲。翻攝自蔡幸娟幸福共嬋娟FB

