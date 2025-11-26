脆爆紅「聯名潮物」 迷你相機PK娃衣水晶球

聖誕節將至，各大超商與知名品牌推出多款聯名小物，掀起搶購熱潮。7-11與可口可樂合作的迷你相機吊飾不僅外型小巧，更具備實際拍照錄影功能，民眾為此跑遍多家門市。全家則推出三麗鷗角色水晶球，特別之處在於毛毛套可拆卸供娃娃變裝。壽司郎也與褲褲兔聯名推出多款周邊商品。行銷傳播認證協會理事長王福闓表示，年底聖誕檔期加上親民價格與高討論度，成功吸引消費者購買意願。

超商聯名小物夯。（圖／TVBS）

超商與飲料品牌聯名推出的迷你相機吊飾成為最新搶手貨。這款比手掌還小的相機不只是裝飾品，還真的能夠拍照，配備自動閃光燈、多種顏色濾鏡，甚至可切換至錄影模式。雖然體積迷你，但能裝入記憶卡，所有拍攝的照片和影片都可取出檔案使用。開機時螢幕會直接顯示可樂LOGO，彰顯聯名特色。7-11與可口可樂合作的這款迷你相機提供紅、白兩色選擇，加購價約400多元，吸引許多民眾奔走多家門市才買到，用來拍攝家中公仔，呈現復古畫質。

廣告 廣告

超商聯名小物夯。（圖／TVBS）

全家便利商店則在聖誕節檔期推出零食加購活動，主打大型三麗鷗角色水晶球，包括瑪麗貓和帕恰狗造型。水晶球內部雪花飄動效果帶來療癒感，特別的是上方的毛毛套可以拆下來，讓消費者替心愛的娃娃變裝，增加互動樂趣。另一方面，壽司郎與褲褲兔的聯名活動也推出多款周邊，包含6種不同造型的插卡、洋芋片夾和壓克力吊飾，都能在購買聯名餐點後帶回家收藏。

超商聯名小物夯。（圖／TVBS）

行銷傳播認證協會理事長王福闓分析這波聯名小物熱潮時表示，聖誕節檔期是重要因素，除了配合節慶送禮需求，也看準IP角色擁有固定粉絲群，有效帶動商機。王福闓強調，購買便利性是成功關鍵，當消費者發現可以在超商或其他通路直接購買時，更容易滿足購物需求。同時，社群媒體的熱烈討論也提高了這類產品的關注度。這些聯名加購商品價格較為親民，降低了品牌消費門檻，加上網路上的高討論度，進一步刺激民眾購買意願。

更多 TVBS 報導

7-11即期品「i珍食65折」消失？業者澄清：不是全門市調整

木村拓哉同款！經典綠藍綠3線條 全家襪子「這優點」被誇爆

超商福袋抽343萬保時捷！ 發財卡抽輝達股票

李明川不忍了！勇敢告白竟慘被封殺 對象身分曝光：夢碎又心碎

