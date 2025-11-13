蒜炒蛇瓜

第一次看到蛇瓜，外形有點特別，去籽後的瓜肉並不太厚，有股濃郁的味道，以鹽殺青後，用蒜末快炒，搭配甜椒絲，口感脆爽是道美味的家常菜餚。

食材

蛇瓜, 2條

甜椒紅, 0.5顆

甜椒黃, 0.5顆

蒜頭, 2瓣

調味料 鹽, 1茶匙 黑胡椒粉絲, 少許



料理步驟





步驟 1：蛇瓜去皮，對剖成半，用湯匙刮除白膜與籽後洗凈；





步驟 2：斜切成塊；





步驟 3：用1.5茶匙的鹽抓勻醃漬殺青15分鐘；蛇瓜出水後用清水洗凈瀝乾；



廣告 廣告



步驟 4：蒜頭切末，甜椒去籽去膜切粗絲；





步驟 5：鍋熱下油，炒香蒜末；





步驟 6：放入蛇瓜快速拌炒幾下；





步驟 7：放入甜椒絲；





步驟 8：用鹽和黑胡椒粉調味，加一點點水；





步驟 9：大火拌炒均勻，試吃微調即可，蛇瓜口感要帶微脆。

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：脆爽美味！蒜炒蛇瓜

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號