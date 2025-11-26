脆特搜／她買1物被罵！網列23條拜金女之亂清單 眾人看傻：霸道羅漢腳

生活中心／王文承報導

一名妹子與男友買了兩大盒、共365元的鹽酥雞，竟被男友扣上「拜金女」稱號，有網友整理出一份「羅漢腳心中的拜金女行為」。（示意圖／PIXABAY）

許多人心中對「拜金女」的印象，多半是喜歡開豪車、常去高級餐廳、全身名牌，在社群媒體炫耀生活多采多姿。不過，近日一名妹子與男友買了兩大盒、共365元的鹽酥雞，竟被男友扣上「拜金女」稱號，貼文曝光後，掀起網友熱議。更有網友整理出一份「羅漢腳心中的拜金女行為」，並諷刺道：「不要質疑霸道羅漢腳，說妳拜金是為妳好」，超離譜的內容讓一票人傻眼，也讓「拜金」的定義再度進化。

一名女網友在網路論壇《Dcard》發文，以「點了$365鹹酥雞被嫌貴」為題，表示她和男友決定到新開的鹹酥雞店嘗鮮，男友罕見表示要請客，最終兩人共買了365元。沒想到男友得知金額後，竟開始責怪她不懂物價、花太多錢，甚至用「拜金女」辱罵她，讓她氣得自己掏錢買完整份。



此事引起網友討論，更有網友在《Threads》整理出一份「23 項拜金女行為」：

1. 買原價星巴克

2. 沒有用折價券就搭 Uber

3. 不管店內差價直接叫外送

4. 一天用超過 2 片衛生棉

5. 白天用夜用衛生棉

6. 吃摩斯漢堡

7. 兩人份鹽酥雞點 365 元

8. 迴轉壽司吃超過 300 元

9. 愛喝奶茶

10. 買 85 度C 切片黑森林蛋糕

11. 吃飯不 AA

12. 飲料點中杯

13. 洗髮精用到最後沒有加水

14. 跑咖（咖啡廳）

15. 做美甲

16. 貢丸湯一碗30元，有5顆貢丸，兩人分一碗

17. 一顆的人要A6元

18. 喝35元礦泉水

19. 拉麵只買自己的

20. 訂閱單人Netflix，不用家庭方案

21. 買沒打折的巧克力

22. 電影只看假日，不看平日 6 折

23. 衛生紙用最貴的四層舒潔

這份清單曝光後，許多女生自嘲，「那我應該是離譜台女，白天不管量多少都用夜用衛生棉，最高一天換十片」、「經評量後我發現我也是拜金女耶，怎麼辦」、「完蛋～我中了好幾項，憑實力單身」、「我爭鮮客單價 600 欸」、「幾項我好像也是敗金女一員，真是不好意思」、「對不起，我超拜金，星巴克是我最低可以接受的咖啡」、「一直以為自己小資，現在才知道原來我也是拜金女」。

不少男生則怒批原PO男友，「不要怪拜金女，要怪自己錢包不給力」、「結論：霸道乞丐想A免錢的那份」、「說穿了是男人沒能力，還怪別人拜金，笑死」、「這種男人不要放出來當乞丐好嗎」、「霸道羅漢腳的特質可以來一張嗎」、「花錢就是罪，不給他花也是罪，這男的根本在害人」。

