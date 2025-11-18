脆特搜／捷運阿北突現「噴射嘔吐」！乘客下身遭波及嚇傻 北捷回應了

實習記者藍子瑄／台北報導

一名坐在優先席的中年男子突然「無預警噴射嘔吐」，嘔吐物瞬間灑滿車廂地板，甚至波及旁邊無辜乘客。（圖／記者陳弋攝影）

台北捷運驚傳嘔吐衝擊事件！一名網友昨（17）日晚間在 Threads 發文，分享自己在下班搭捷運時的恐怖經歷。他表示，一名坐在博愛座（優先席）的中年男子突然「無預警噴射嘔吐」，嘔吐物瞬間灑滿車廂地板，甚至波及旁邊無辜乘客，讓全車乘客驚愕不已。原 PO 也氣憤指出，男子事後未向遭殃乘客道歉，行為引發熱議。

根據原 PO 形容，男子直接吐在車廂地板與鄰座旅客身上，並未使用袋子或任何遮擋物。從影片畫面可見，男子臉色蒼白、神情明顯不舒服，稍後拿出衛生紙簡單擦拭地面，而後續清潔工作則由捷運站務與清潔人員接手處理。

貼文曝光後，網友議論紛紛，許多人替被波及的乘客抱不平，直呼「我會崩潰」、「最辛苦的是清潔人員」、「捷運不能飲食，但也沒有同意反芻啊」。也有網友分享相似恐怖經驗：「昨天才滑到有人被吐到全身，我真的會哭死」另有人痛批：「不舒服拜託不要坐大眾運輸」、「如果是喝醉吐更不能接受，一副理所當然的態度真的不行」、「為何可以翹著腳，沒事一樣坐在那邊，讓清潔人員辛苦打掃」。

不過也有多名網友替該男子緩頰，認為要看當下實際情況。有網友指出：「他臉色真的很差，看起來是身體不適」、「有拿衛生紙擦地板，也有和清潔員互動，應該算正常反應」。有人則提出疑問：「這種行為不能開罰嗎？如果隨便弄髒捷運不會被罰，那禁止飲食的意義是什麼？」

對此，台北捷運公司今（18）日回應，指出行車專員在昨晚 18 時 39 分接獲旅客通報車廂內有人嘔吐，行控中心隨即通知昆陽站保全上車處理，後續並由永春站清潔人員上車清潔車廂。

捷運公司也呼籲，若旅客在搭乘時感到身體不適，可向車站詢問處索取嘔吐袋；若車上發生嘔吐或其他異常狀況，可透過車廂內的對講機通知行車專員，也能在車站尋求站務人員協助，或利用「台北捷運 AI 智慧客服」通報，相關人員將立即前往處理。

