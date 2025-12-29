脆甜多汁 楠西蜜棗採收

今年楠西安心棗園的蜜棗碩大又甜美。

（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

台南市楠西區安心棗園碩大的蜜棗，有十三號雪麗、特殊品種九號新蜜王和十一號爆漿珍蜜，即將陸續開採，棗園主人林一夫表示，今年蜜棗產量普遍不錯，大家可要把握食蜜棗的好時光。今年安心棗園的棗子價格也未調漲，十三號雪麗將率先登場，歡迎大家預訂。

依據農糧署南區分署資料，今年期棗子收穫面積約一千七百一十五公頃，主要產區在南臺灣，其中前三名為高雄市七百三十六公頃、屏東縣五百一十一公頃、台南市二百六十二公頃，品種眾多，產期已由十二月下旬展開，將可持續至明年清明節。且今年氣候得宜，品質優良，脆甜好滋味，正是吃棗的好時節。

楠西安心棗園的蜜棗均有參與產銷履歷驗證，即有公開自主管理資訊可追溯，並經由第三方驗證機構查驗合格，可提供消費者農產品安全的保障。

林一夫指出，棗園內所種植的蜜棗有三大品項，目前即將登場的是好吃的十三號雪麗，別外還有甜滋滋的新蜜王和爆漿珍蜜，都可說是蜜棗界的極品，歡迎大家在蜜棗產期多食豐富多汁的蜜棗，共享台南蜜棗的甜蜜幸福。