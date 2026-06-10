一脆甜甜圈爆爭議！員工控房東想獨吞品牌 老闆帶全員另開新店

【緯來新聞網】台北西門町人氣鮮奶脆皮甜甜圈品牌「一脆」近日爆發合夥糾紛，多名前員工在社群媒體發文，指稱店面房東兼合夥人藉故逼走原班人馬，並試圖獨佔商標與客源，事件迅速在網路上引發大量討論。

一脆甜甜圈爆爭議！員工控房東想獨吞品牌。（圖／翻攝Google Maps)

據員工貼文內容，「一脆」由現任老闆創立經營，商標著作權屬老闆所有，與房東的合作關係起初為房東出資入股。然而員工指出，房東其後提出要求，包括將商標登記於其名下，並要求取得五成股份，否則拒絕續租。雙方最終決裂，老闆帶領員工另起爐灶，另覓新址開設新店「倆倆脆」，地點位於台北市萬華區昆明街106號一樓。



一名自稱任職三年的前員工發文表示，該店的客流量是全體員工在疫情期間努力累積的成果，包括在路邊試吃推廣、高溫環境下長時間叫賣，才逐漸打響名聲。她形容老闆對員工照顧有加，夏日高溫時仍親身站在炸檯工作，還會為員工購買便當與飲料。她批評房東坐享其成，卻在生意興旺後採取強硬手段，直言「必須幫他伸張正義」。



另一名自稱在職六年的員工亦表示，房東在事件發酵後雇用廉價勞工接手門市，降低人事成本，並強調老闆從未改變經營方式。該員工貼文中附上工作照片，聲稱可佐證身份。有疑似代表房東立場的帳號在評論區回應，指相關批評為「惡意刷屏」，並稱已向平台檢舉申訴，目前官方正在處理中。



對此，不少網友表示支持原老闆，並有留言指出近期造訪西門町原址時，已察覺員工組成出現明顯變化，且認為口味有所下滑。目前「一脆」品牌歸屬與商標爭議仍在進行中，事件後續尚待相關當事人進一步說明。

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