脆皮鴨老闆撞死清潔員！粉專遭改名 民眾黨急發聲明原因曝

台南發生酒駕撞死清潔員車禍，駕駛身分是台南知名脆皮鴨店老闆，不少網友大量留言湧入店家粉專、Google評論狂罵，將店名改成「殺人凶手酒駕美食」，罵到店家粉專緊急關閉。另外有人翻出，這間店是「民眾黨．黨部特約商家」，對此黨部也急發聲明，表示對酒駕絕對0容忍。

台南安平發生酒駕撞死清潔員的憾事，肇事的48歲鄭姓男子，是安平名店扒趴鴨店老闆。

酒駕引起眾怒，大批網友灌爆粉專，粉專因此緊急關閉，網友還到谷歌評論狂刷一星負評，將扒扒鴨店名改成殺人凶手，酒駕美食，有人狂酸，「你們的餐點適合配酒吃嗎」，還有網友怒批，「酒後找代駕，很難嗎」，更有人痛批，「酒駕撞死人，就該受到懲罰，關到死」。

外傳肇事鹽酥鴨店，名列「民眾黨台南市黨部特約商家」名單，對此，民眾黨台南市黨部深夜發出聲明強調，一向堅持酒駕零容忍，並以高標準要求黨內公職與幹部，相關紀律規範從未鬆動。

