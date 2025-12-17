脆皮鴨老闆撞死清潔員！網友揭「疑賣房脫產」掀怒火

香酥鴨店48歲老闆鄭傳吉酒駕賓士轎車，高速衝撞正在執行清運作業的23歲陳姓女子。（圖／東森新聞）





台南安平區昨（16）日發生一起嚴重死亡車禍，香酥鴨店48歲老闆鄭傳吉酒駕賓士轎車，高速衝撞正在執行清運作業的23歲陳姓女子，造成陳女當場身亡。台南地方法院昨晚裁定羈押鄭傳吉。此外，網友也在591租屋網上發現疑似鄭傳吉的「賣房脫產」廣告，引發民眾強烈憤怒。

回顧事發經過，陳女當時正在進行垃圾清運作業，她剛走向垃圾車斗，轉身不到2秒，便遭鄭傳吉駕駛的賓士轎車高速撞上，夾在垃圾車與轎車之間，當場喪命。更令人痛心的是，垃圾車駕駛正是陳女的男友，他在駕駛座上親眼目睹女友被撞，當場情緒崩潰，場面令人心碎。

警方事後調閱鄭傳吉的行車軌跡，發現他從前一晚深夜一路喝酒到隔天天亮，還連續跑了兩家酒吧續攤。事故發生時，鄭傳吉謊稱自己「沒有開車」，並在送醫後被檢測出血中酒精濃度高達0.95%，超標近三倍。由於酒精作用，他直到當日下午才清醒完成筆錄。檢察官依法聲請羈押，而在法庭上，鄭傳吉又以「經濟困難」辯稱，最終被法官裁定羈押。

案發後，鄭傳吉的犯後態度也引發民眾憤怒，尤其在網路上爆出他疑似在591租屋網刊登「賣房脫產」廣告。廣告中標示「鄰近南科優質傳統透天」，開價1180萬元，而屋主名稱正好與他相符，點入屋主LINE後，跳出的視窗也連結到該間知名香酥鴨店。

此番消息曝光後，引發大批網友紛紛怒批：「開始要脫產了，要哭窮說沒錢賠了」、「果然是垃圾草，已經開始要脫產了」、「要脫產囉，大家不要買酒駕仔的房子，不要沾到霉氣喔」、「出事先想辦法脫產，有夠垃圾」、「幫高調，搞脫產囉」。

