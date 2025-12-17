脆皮鴨老闆酒駕 撞死女清潔員！妹悲痛：我沒有姊姊了

鄭傳吉酒駕撞死清潔員。（圖／東森新聞）





台南一間脆皮鴨店老闆鄭傳吉昨（16日）酒駕，撞死23歲陳姓女清潔員，還辯稱「我沒有開車」，檢方已聲押獲准。妹妹昨日透過社群平台悲痛表示「我沒有姊姊了」。

警方調查指出，48歲鄭傳吉案發前一晚自15日深夜一路飲酒至16日清晨，期間連續跑了兩攤酒吧，且全程自行駕車。16日上午行經安平區慶平路時，鄭傳吉駕駛進口掀背車未減速，直接追撞正在執行收運作業的垃圾車，造成23歲陳姓女清潔員當場身亡，酒測值高達每公升0.95毫克。事發當下，目擊民眾與死者男友表示，鄭傳吉坐在駕駛座上神情恍惚，甚至脫口而出「我沒有開車」，引發現場怒火。

案件移送後，鄭傳吉否認肇事，並在法庭上自稱經濟狀況不佳。檢察官認為其有逃亡之虞，向法院聲請羈押，法官也指出，鄭傳吉明明經營知名餐飲店，卻仍試圖狡辯卸責，最終裁定羈押。相關責任仍待司法進一步釐清。

面對突如其來的噩耗，疑似陳女妹妹的帳號在社群平台Threads發文心碎發聲，表示至今仍無法接受姊姊離世的事實，「明明人生才剛開始，明明還能一起出去玩，怎麼一覺起來就變成這樣」。

陳女妹妹也痛訴，家屬一邊承受失去親人的悲痛，一邊還得處理後續事宜，卻看到肇事者「酒還沒醒在睡覺」，讓人更加難以承受。貼文最後寫下「我和我姊姊最後講話的機會都沒有了，我沒有姊姊了」。

