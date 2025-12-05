脆網友：「當我們長大，周杰倫卻都沒變老！」周董深V亮相Dior 101 胸肌＋潮流穿搭逼瘋粉絲！

（圖／(左)品牌提供、(右)侯世駿攝影）

周杰倫是全亞洲最會逆生長的男人。當我們一路從青春期一路聽著他長大，回頭才發現我們變成熟了，但周杰倫根本沒變老，甚至越來越潮。他與昆凌從看極光、在紐西蘭被捕獲的全家出遊照，到國外旅行如日常般甜蜜，周董「寵妻＋愛家」的形象完全是台灣天花板代表。

（圖／取自 hannah_quinlivan、周杰倫 IG）

今年成為 Dior全球代言人 後，他的穿搭魅力又再升級，把精品穿得不是貴氣，而是潮味！尤其是他超愛的 Dior項鍊，每次亮相都戴得剛剛好，讓精品在他身上變成街頭潮男的「周氏風格」。

（圖／取自 周杰倫 IG）

Dior酒會500人尖叫！周董深V西外「大露胸肌」：粉絲要福利我就給

今（4）日傍晚周杰倫現身 Dior台北101旗艦店節慶酒會，外面圍滿超過500名粉絲，從「網球王子！」、「哎喲不錯喔！」一路尖叫不停。

（圖／侯世駿攝影）

真正引爆尖叫海嘯的，是周董今天的穿搭——單穿挖深V西裝外套，胸肌直接炸開來！粉絲大喊：「胸肌好大！」沒想到周董完全大方，甚至笑著往外拉開外套配合大家，超給面子又超寵粉！

仔細一看，他胸毛若隱若現，霸氣到不行。周杰倫也幽默說：「走秀的model裡面是沒有穿的，所以我也只好沒有穿。」語氣輕鬆卻帥度破表。

他也分享穿搭心得：「這件外套蠻獨特的，是男裝挖深V，如果比較害羞的朋友，裡面可以加黑T。」

（圖／侯世駿攝影）

不得不說，周董現在的時尚感真的越來越強。他穿 Dior 不是高冷路線，而是把精品穿得像屬於自己的舞台服：深V西裝外套變「胸肌時尚」，Dior項鍊更是自從他身格代言人後，就成為他最愛的潮流單品，經常可以在他的穿搭中發現蹤影，以周氏態度重新詮釋精品穿搭！周董讓人看到：精品不需要距離感，只要穿出自己的味道，就能變潮。

寵粉再＋1！周董宣布：新專輯明年三四月，希望一定會來

活動中被問到歌迷最期待的禮物是什麼？周杰倫直接給出最甜的一句：「新專輯…我覺得明年一定要出來，大概三四月，好不好？希望啦。」昆凌之前也有透露，要看小孩會不會吵他，畢竟小女兒太愛他，整天黏著他，看來粉絲還要最快等半年才能聽到周董的新專輯問世！

