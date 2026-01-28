脆被反攻了！韓國網友大舉入侵 一票人笑翻：步台灣人後塵

台灣人愛用Threads，去年11月起有大批網友會到外國人的貼文底下留言，一度引起外國人反感，不過近日一名台灣網友只是貼了幾張到韓國旅遊的照片，沒想到竟引來大量韓國網友留言，讓台灣網友看完後全都笑翻，直呼「韓國人逐漸步上台灣人後塵，大舉入侵外國人貼文」。

一名網友近日在Threads分享家族旅遊的文章，連續貼出好幾張全家在韓國的照片，並在發文時附上了韓國的國旗，但沒想到就是這篇超簡單的貼文，竟被Threads的演算法推給大量韓國網友，讓他們在底下留言喊「歡迎來韓國」、「這幾天韓國很冷，要做好保暖唷」、「台韓友好，歡迎來韓國玩」、「我愛台灣，歡迎你來韓國」、「Taiwan No.1, Welcome to Korea」。

原PO這則貼文「慘遭」韓國網友攻佔後，引來不少台灣人留言，笑說「為什麼你這裡有這麼多韓國人」、「第一次看到台灣人在脆上被反攻」、「原來這就是他們平常看到大批台灣人的感覺嗎」、「突然被暖到了，還以為韓國人不太喜歡台灣吔，大家都很友善」、「不知道之後會不會有韓國人留言說，『到底是誰先開始留言的』」。

也有人說「之前看韓國有排華運動，2月去不知道要不要準備台灣人徽章」、「被佔領的措手不及」、「這裡已經變成台韓大戰了，絕對不能輸，幫你號召台灣人留言」、「看到這麼多暖心的韓國人，又想買機票飛一趟了」。

