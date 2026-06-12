脆香蕉煮粥「難吃到日本人生氣」 48歲男星意外濺血「在花蓮叢林進行縫合」爆痛大慘叫

福島善成在叢林裡接受縫合小手術。翻攝TV CHOSUN

野外生存實境節目《生存王2》最新一集各隊持續面臨了前所未有的考驗。本季來到台灣花蓮拍攝，沒想到，在叢林中，日本隊不僅面臨 48 歲隊長福島善成深夜拔刀濺血、被迫在克難營地進行現場縫合的驚悚意外，隨後他們將未熟的「脆的香蕉煮成粥」，更是難吃到讓向來有禮貌的日本隊員都當場「氣到變臉」！反觀隔壁的韓國隊卻用炭火烤出蜜地瓜般的極品烤香蕉，兩隊命運堪稱天壤之別。

日本隊把香蕉煮成粥。翻攝TV CHOSUN

拔刀失手深夜濺血！48歲福島善成「恐針」崩潰現場縫合

在最新節目中，由 48 歲搞笑藝人福島善成、松永真也及歌手松島正平組成的日本隊（吉成隊）氣氛低迷。身為隊長的福島善成因先前身體不適休息了大半天，心中對隊友充滿愧疚。深夜他終於打起精神，誓言「交給我吧！不管怎樣一定會抓到魚」，隨即急忙準備拔刀製作夜間狩獵用的長矛。

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沒想到屋漏偏逢連夜雨，福島善成不慎遭鋒利的刀刃嚴重割傷左手大拇指處，鮮血瞬間滲透手套。由於叢林環境惡劣，極易引發嚴重的二次感染，隨隊醫療團隊緊急診斷後，判定必須「立刻在叢林進行縫合手術」。

這對患有嚴重「針頭恐懼症」的福島善成來說無疑是雪上加霜。在麻醉針扎下與穿針縫合的過程中，他痛到全身發抖、聲音沙啞地仰天大慘叫，眼淚更是不自覺地狂流。身旁的隊員松永真也與松島正平則全程在旁溫柔摸頭、不斷用韓文大喊「沒關係」給予精神支柱，畫面既驚悚又令人動容。

韓國隊路上帶回了香蕉。翻攝TV CHOSUN

叢林大災難！「脆的香蕉煮成粥」難吃到日本人生氣

除了隊長受傷的慘劇，日本隊在飲食上也踩了超級大雷。他們先前在叢林裡採摘了完全未熟、質地堅硬且「脆的香蕉」，並嘗試用水去烹煮，沒想到最後直接煮成了一鍋像粥一樣黏糊、外觀詭異的物體。

更慘的是，因為品種與完全未熟成的關係，這鍋「香蕉粥」不僅毫無甜味，反而釋放出極度濃烈且苦澀的單寧酸。吃下去的瞬間，那種乾澀、黏糊又怪異的口感，直接讓注重禮儀的日本隊員們集體面露難色、眉頭深鎖，甚至難吃到差點生氣變臉，成了不折不扣的叢林黑暗料理！

反觀隔壁由金炳萬、陸俊書與金泳勳組成的韓國隊，則展現了完全不同的美食畫風。同樣是面對青綠色的香蕉，經驗豐富的隊長金炳萬決定「用烤的」，直接將香蕉丟進炭火與灰燼中悶烤一個小時。沒想到烤好後香蕉皮裂開，露出了如地瓜般金黃的果肉，甘甜與軟糯的風味被徹底激發，讓隊員們大讚「吃起來完全像烤地瓜！」

韓國隊把香蕉烤得很好吃。翻攝TV CHOSUN

關鍵烹飪選擇出錯！台韓兩隊「香蕉品種與熟成度」大揭密

同樣是面對叢林裡的青綠香蕉，為什麼一隊煮出來像毒藥，另一隊烤出來卻像美食？節目組也特別為觀眾科普了關鍵的科學真相，原來兩隊採摘的香蕉在「品種」與「熟成度」上完全不同：

韓國隊（極品烤香蕉）： 採集到的是澱粉含量高的「料理蕉/大蕉（Musa paradisiaca）」，且採集時香蕉已經有了一定程度的熟成。這種香蕉雖然生吃時硬脆，但透過炭火高溫慢火烘烤一個小時後，果肉內的大量澱粉會轉化為糖分，質地就會變得像烤地瓜一樣軟糯、香甜可口。

日本隊（苦澀黑暗香蕉粥）： 採集到的則是我們平時常當作水果生吃的「小果野蕉（Musa acuminata）」。這種品種雖然熟透時直接生吃就很甜，但日本隊卻是在「完全未熟（青澀）」的狀態下就砍下來煮。在沒有熟成的狀態下直接用水煮成粥，不僅無法激發甜味，反而會釋放出果肉中極其濃烈的單寧酸，加熱後苦澀感加倍，才會演變成黏糊又難吃到讓人發火的悲劇。

一場小小的烹飪選擇與突發意外，徹底改變了兩隊的生存命運，也讓觀眾對接下來的叢林對決更加期待。

韓國隊（上）與日本隊（下）命運大不同。翻攝TV CHOSUN



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