脈衝光治療改善油脂分泌 穩定眼表保護層
▲呂姿瑢醫師替病患作脈衝光治療，助改善乾眼症。（圖：豐原醫院提供）
64歲詹姓女老師長時間用眼，近年逐漸出現眼睛乾澀、刺痛與灼熱感，後來更合併明顯的眼瞼痙攣，症狀最嚴重時，常到下午眼睛幾乎無法張開，眼皮不自主緊閉，不僅影響日常生活，也讓她承受相當大的身心壓力。衛生福利部豐原醫院眼科主任呂姿瑢表示，乾眼症若長期沒有改善，眼睛會一直處於不舒服、被刺激的狀態，久而久之可能導致眼皮不受控制地抽動，甚至出現眼瞼痙攣或頻繁眨眼的情形。許多民眾以為乾眼只是「眼睛缺水」，其實常與眼瞼油脂分泌功能變差有關，導致眼睛表面的保護層不穩定，才會反覆出現不適症狀。
豐原醫院眼科主任呂姿瑢說明，經檢查後確認詹老師的乾眼症與眼瞼油脂分泌異常有關，因此安排脈衝光治療（IPL），利用溫和的光能照射眼瞼周圍，幫助改善眼部長期發炎的狀況，讓原本阻塞的油脂分泌逐漸變得順暢，進而提升眼睛表面油脂層的穩定度，減少淚水層蒸發，有助改善眼瞼痙攣。呂主任提到，脈衝光治療屬非侵入性療程，每次約10至20分鐘，通常建議每3至4週進行一次，約3至4次為一個療程，可立即恢復正常作息，適合忙碌上班族與長時間用眼族群，隨著眼睛不再長期受到刺激，詹老師在完成脈衝光療程後，不僅乾澀與灼熱感明顯改善，眼瞼痙攣的情況也大幅減少，不再出現下午眼睛難以張開的狀況，整體生活品質明顯提升。
呂姿瑢提醒，乾眼症屬於慢性問題，若已出現眼皮抽動、頻繁眨眼或眼睛難以張開等情形，代表眼睛可能已長期處於過度刺激狀態，應及早接受眼科檢查與評估，此外脈衝光治療是改善乾眼成因的重要治療選項之一，仍需搭配良好用眼習慣、適度休息與日常眼部保養，才能達到穩定且長期的改善效果。
